В украинской столице выставили на продажу, пожалуй, самую маленькую квартиру из всех возможных. Узнайте, за сколько можно приобрести отдельное жилье.

Источник: телеграмм Киев сейчас

Если давно мечтали переехать от родителей, или просто в конце концов приобрести собственное жилье, рассмотрите вариант этой квартиры в Киеве. В помещении площадью 6 квадратных метров нет окон, однако это – отдельное жилье.

Цікаво Кухня в деревянном кубе: фото стильной квартиры для аренды в Киеве



Жилая зона в крошечной квартире / Фото Kyiv_n

Жилье сделали в цокольном помещении. Дом с мини-квартирой расположен на улице Яворницкого.

В доме есть напольный унитаз, плита, стиральная машина, бойлер, холодильник, шкаф и диван. Сбоку от двери расположена мини-кухня. Согласитесь, неплохой набор для такого крошечного помещения.



В квартире есть туалет / Фото Kyiv_n

Стоимость квартиры составляет 9000 долларов.



Планировка квартиры / Фото Kyiv_n

В квартире нет душа. Владелец вынужден будет пользоваться общим санузлом, который расположен в коридоре на этаже.