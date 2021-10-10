Туристический домик Винни-Пуха расположен в Восточном Сассексе. Он уже доступен на Airbnb и завоевал большую популярность.

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Для туристов, которые будут здесь проживать, действуют строгие правила. Одно из них – обязательно сыграть в игру "Палочки Пуха", которую так любил сказочный мишка.

Возвращение в детство / Фото Henry Woide

В доме есть только одна комната, которая окутывает уютом. При проектировании дома Ким Рэймонд вдохновлялась кадрами производства студии Диснея. Именно поэтому туристы, которые решат провести здесь уикенд, почувствуют себя героями культового мультика.

Смотрите видеоэкскурсию волшебным домиком: