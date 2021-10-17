Апартаменты от студии Sharqk вдохновляют на воплощение мечты. Они поражают своим размахом и сказочным видом на море.

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Задача архитекторов и дизайнеров состояла в полной трансформации здания, что пришло в упадок из-за кризиса недвижимости в Испании в 2008 году.

Замечательный комплекс / Фото Archdaily

Склон определил уровневый акцент дома. Кроме того, такая конструкция позволила обеспечить жилье большими террасами, которые дарят фантастический вид на Средиземное море.

Сказочный вид из квартиры / Фото Archdaily

Нижние этажи занимает паркинг и другие функциональные помещения. Жилье расположено на верхних этажах, чтобы сохранить максимально выгодную высотку осмотра.

В апартаментах невероятная атмосфера / Фото Archdaily

Двухуровневые апартаменты спроектированы таким образом, чтобы открытая кухня и гостиная вызодили на море, а спальни и кабинеты обеспечивают более выдержанную атмосферу.

Современные апартаменты у моря – роскошь, о которой очень легко помечтать.