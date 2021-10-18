Самый легкий способ изменить спальню – покраска. Также в процессе нужно немного изменить декор пространства.

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Если у кровати нет высокого изголовья, то лучшим вариантом будет добавить сверху над ней картину или другой акцент. Главное требование – чтобы он бросался в глаза и покрывал значительную часть стены.

Спальня до превращения была однообразной / Фото Apartmenttherapy

Семья меняла свою спальню длинные 10 лет. Теперь пришло время перемен, которые пара смогла воплотить всего лишь за 150 долларов. Если есть творческий потенциал – деньги отходят на второй план.

Удивительное и удачное преобразование / Фото Apartmenttherapy

Дизайнеры призывают – не бойтесь время от времени кардинально менять свою квартиру. Это позволит всегда чувствовать себя в тонусе и избавит от неприятного чувства рутины.