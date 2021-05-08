Проект разработали студенты Института передовой архитектуры Каталонии (Барселона, Испания). Площадь Voxel – небольшая, всего 12 квадратных метров. Идея построить именно такую малую архитектурную форму появилась во время пандемии коронавируса. По замыслу, эта экологическая кабина – идеальное место для самоизоляции (срок в 14 дней).

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В доме предусмотрено все удобства , которые могут понадобиться в этот период. Неудивительно, что и работа над домом студентами велась в период пандемии. Руководителями проекта стали Даниель Ибанйос и Висенте Гуайярт.

Интерьер отделан древесиной / Фото his.ua

Проект Voxel – групповая магистерская работа в рамках программы Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) в области передовых экологических зданий и биогородов (MAEBB). Эта программа способствует развитию практического подхода к экологическому архитектурного проектирования. "Карантинная кабина" Voxel расположена недалеко от кампуса Valldaura Labs IAAC в природном парке Кольсерола. В ее строительстве студенты использовали местную древесину .

Есть место для работы и учебы / Фото his.ua

Фасад со ступеньками для зарядки и спорта / Фото his.ua

Большое количество дневного света / Фото his.ua

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