Проект расположен на пригородной территории возле Мехико, но является типичным для этого региона сельским домиком. Это монолитное одноэтажное здание из камня, которое имеет большие террасы и бассейн. Важно, что при строительстве использовали только местные материалы.

Ближайшим городом в доме есть столица страны – Мехико, пишет Archdaily.

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Важнейшим элементом в мексиканской сельской архитектуре всегда были террасы. Этот дом имеет 3 таких.



Интерьер также похож на типичный мексиканский / Фото Archdaily

Первая – это крытая терраса, на которой размещены помещения общего пользования: кухня и гостиная с камином. Вторая – это немного в тени терраса, на которой есть мангал и место для установки обеденного стола. Третья – полностью открытая терраса, на которой размещается бассейн.



Одна из террас выходит к бассейну/ Фото Archdaily

Интерьер и экстерьер дома полностью соответствует традиционному мексиканском стиля. Каменные стены, красная глиняная плитка на стенах и полу, а также соломенный потолок. Сам участок оставили почти нетронутым, чтобы сохранить его естественную растительность.



На крытой террасе есть гриль и камин / Фото Archdaily

Террасы в доме также обставлены небольшими мексиканскими кактусами в горшках.

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