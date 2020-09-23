Время, когда камин использовали как основной источник тепла для обогрева помещений уже давно истекло, ведь для обогрева эффективнее и комфортнее использовать современные системы отопления.

А вот камин сейчас стал предметом декора, который является атрибутом благополучия в доме и символом уюта. Самым популярным местом для размещения камина была гостиная в частном доме, но с изобретением электрокамина компанией Dimplex, стало возможным размещение камина в любом здании, будь то в небольшой квартире, или в коммерческом помещении. Отсутствие продуктов горения, дополнительных коммуникаций и разрешений сделало электрокамин очень популярным.

Электрокамин в спальне



На фото Dimplex Ignite XLF100. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Электрокамин в спальной комнате создаст неповторимую атмосферу уюта. Его можно использовать как источник дополнительного света в комнате, когда выключено основное освещение, что сразу добавит нотки романтики, чего не скажешь о телевизоре или других гаджетах.

Также электрокамин может порадовать потребителя еще многими своими полезными функциями. Большинство электрокаминов идут со встроенным тепловентилятором, что станет прекрасным дополнительным источником тепла. Практически все электрокамины Dimplex с обогревом имеют регулировку по заданной температуре, это важный нюанс, на который стоит обратить внимание, если потребитель планирует часто пользоваться обогревом. Регулируемый обогрев с помощью термостата не только будет поддерживать комфортную температуру в помещении, но и позволит сэкономить на потреблении электричества.

Польза 3D камина с паром в спальне



На фото Dimplex Cassette 500 PS. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

3D электрокамины с паром не только порадуют сверхреалистичной визуализацией пламени, но и благоприятно повлияют на микроклимат в помещении. В режиме работы такие камины увлажняют воздух, что очень полезно для человека, особенно в отопительный период. Низкая влажность воздуха в помещении способствует пересыханию слизистой, что плохо влияет на самочувствие и сон.

Подробнее о пользе 3D электрокаминов с паром можно почитать в нашей статье.

Модельный ряд 3D электрокаминов широкий – от классического дизайна с дровами до моделей с визуализацией горения газа, как у биокамина. Биокамин, в отличие от 3D каминов с паром, не рекомендуют устанавливать в спальне, ведь при его работе сгорает кислород, тем самым ухудшает качество воздуха. Поэтому 3D камины Dimplex Cassette 1000 PS и Dimplex Cassette 500 PS станут лучшей и полезной заменой камина на биотопливе.

Подробнее о 3D электрокаминах с эффектом пламени биокамина можно почитать в нашей статье.

Размещение электрокамина в спальне



На фото Dimplex Ignite XLF50. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

При работе на визуализацию электрокамины вообще не нагреваются, что дает возможность устанавливать их в любом месте и на любом расстоянии от мебели и техники, что невозможно в варианте классического камина или биокамина. На данный момент набирают популярность настенные широкие камины, которые можно установить в мебель, в нишу стены или, несмотря на название, настенный камин можно установить в портале на пол.

Подробнее о настенных электрокаминах вы можете почитать в нашей статье.



На фото Dimplex Ignite XLF50. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Электрокамин вместо телевизора



На фото Dimplex Ignite XLF50. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Отказ от телевизора в спальне – правильное решение для благополучия семейных отношений. Заполняя практически все свое свободное время гаджетами и постоянным информационным потоком, влюбленные пары часто теряют интерес друг к другу. Вечера при приглушенном свете от пламени электрокамина обещают быть гораздо интереснее, чем вечера, проведенные у телевизора.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г.Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, об электрокаминах Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по номеру тел. 050 500 17 37 или 097 500 17 37.