Камин в стиле Шале: почему электрокамин – лучший и самый безопасный выбор для загородного дома
Электрокамины давно стали неотъемлемой частью интерьеров и с каждым годом их популярность растет все больше.
Почему это самый лучший вариант для загородного дома и дачи, в интервью 24 каналу рассказала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко.
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В чем особенности стиля Шале и почему так важен камин?
Стиль Шале – это необычный душевный интерьер, от которого веет тишиной и спокойствием. Конечно же, камин в нем является обязательным атрибутом, ведь он создает неповторимую атмосферу и добавляет помещению уюта. Для того чтобы подчеркнуть стиль Шале, рядом с камином можно оставить связку дров, на пол устелить шкуру дикого зверя, а стены украсить старинными предметами – часами, оружием или медалями. Но в последние годы все чаще используются электрокамины, ведь они не только не уступают обычным каминам, но и имеют ряд преимуществ.
Полина Ильяшенко / Фото Illiashenko-design
Каких, например?
Во-первых, не у всех и не всегда есть техническая возможность установить обычный камин. Электрокамин в этом плане гораздо удобнее – он абсолютно безопасен, легкий в установке, да и финансово менее затратный. Благодаря разнообразию визуальных и звуковых эффектов, электрокамин дает возможность почувствовать себя как возле настоящего камина. Электрокамин не требует особо ухода, что также является важным моментом.
Электрокамин – идеальное решение для загородных домов / Фото uutvdome
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Где можно разместить камин в загородном доме в стиле Шале?
На самом деле, учитывая разнообразие электрокаминов на рынке и их абсолютную безопасность, этот девайс можно подобрать в любое помещение. Их часто устанавливают в спальнях для создания романтического настроения, в гостиных, где по вечерам собирается семья, в ванной комнате и даже в кухне. Здесь есть только одно правило – электрокамин должен сочетаться с общей стилистикой интерьера, дополнять его и украшать. Ну, и, разумеется, нужно правильно подобрать размер – он должен быть соизмерим с площадью помещения, где размещается.
Электрокамин можно подобрать в любое помещение / Фото uutvdome
С чем сочетается электрокамин в интерьере в стиле Шале?
Здесь все просто: электрокамин является такой себе точкой сбора семьи. Конечно же, возле него всегда есть большой удобный диван или кресла, небольшой кофейный столик, где можно поставить вкусные напитки и закуски. Часто возле камина есть большой теплый ковер, который дополняет интерьер.
Электрокамин прекрасно дополняет интерьер гостиной / Фото thearchitect
Многие ошибочно считают, что электрокамины – это дорого и опасно, однако это совсем не так. Это достаточно бюджетный прибор, который не требует дополнительных вложений и какого-либо ухода, но при этом выполняет сразу несколько полезных функций – дает тепло, создает уют, собирает возле себя целые семьи. Особенно это актуально сейчас – близятся холода, а электрокамины – это безопасно, надежно, экономно и очень красиво!
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