Желание создать уют в своем доме – неотъемлемая черта каждого человека. Для этого необходимо продумать функциональные зоны и зоны отдыха, ведь вернувшись домой мы хотим почувствовать комфорт.

Я с удовольствием воплощу ваши пожелания и помогу создать эксклюзивный и уютный интерьер,

– Шупер Надежда, дизайнер интерьера.

Сегодня поговорим о стиле Лофт, он сейчас на пике популярности и заполонил сердца многих.

Немного об истории стиля Лофт

Лофт зародился в индустриальных кварталах Нью-Йорка. Это архитектурное пространство, которое кардинальным образом изменило свое назначение, в основном переоборудовано из заводов и фабрик. Настоящий лофт старается по максимуму сохранить свою историю. Поэтому для него характерны неоштукатуренные стены, необработанные поверхности и следы индустриального прошлого.

На пике популярности стала открытая планировка, которая сейчас только набирает свои обороты, и особое зонирование пространства. Именно благодаря Лофту появилось решение объединить кухню и столовую в единую зону.

В отличие от других стилей, Лофт позволяет творить. Особой приманкой является наличие механизмов, труб, открытых коммуникаций, кранов, балок и другого промышленного наследия. Это, к тому же, и очень удобно, потому что не надо продумывать, где спрятать коммуникации, и выглядит все это достаточно декоративно и творчески, поэтому этот стиль по душе многим, потому что его можно менять и добавлять частичку своей индивидуальности. Дизайнеры пытаются обыграть эту важнейшую составляющую, отыскивая старинные механизмы и необработанные стены, акцентируя на проводке и коммуникациях с интересными элементами.

Роль камина в дизайне стиля Лофт

Камин в стиле лофт более чем уместен. Пятидесятые – время "буржуек", самодельных обогревательных элементов. В том числе – в соответствии с веянием времени, причудливых форм и цветов, рациональных, эффективных, практичных. Старинные и современные, они одинаково органично и эффектно дополняют идеи направления, часто становясь самым ярким композиционным элементом, центром, вокруг которого формируется сюжет лофт.

При выборе электрокамина в стиле Лофт, я обращаю внимание на несколько этапов:

Современный – это в первую очередь технологически самый гуманный и наименее энергозатратный. Стиль Лофт позволяет эксперементировать с формой: купол, цилиндр, ракета или может просто открытый очаг по центру комнаты.

Акцент на старине – на необычную форму или цвет камина. Гарнитур с современной отделкой будет стильно контрастировать с камином в старинном стиле, ярко выражая тенденции лофт. Игра на контрасте, декор кирпичом и натуральным камнем – вот движущая сила неповторимого сочетания старины и современности.

Практичность – еще одна составляющая стиля, камин может быть незаметным, он монтируется в стенную нишу, шкаф и позволяет создать непринужденную обстановку легкости.

Ярко будет выглядеть небольшой камин, например, стилизованная печь – буржуйка – легкая и простая конструкция.

Ирландская компания Dimplex имеет огромный модельный ряд электрокаминов, которые идеально впишутся как в дизайн в стиле Loft, так и под другие интерьеры. Для установки электрокамина не требуется разрешительная документация и коммуникации для отвода продуктов горения, поскольку электрокамин не имеет открытого пламени и дыма, а просто создает визуализацию пламени. Кроме этого, 3D электрокамины с паром увлажняют воздух, тем самым благоприятно влияют на микроклимат в доме.

Подробнее узнать о 3D электрокаминах с паром можно по ссылке

Электрокамины можно установить в любом помещении, даже в детской комнате, ведь они вообще не нагреваются и являются полностью безопасными, что нельзя сказать о классических каминах и биокаминах.

Варианты размещения электрокаминов в интерьере Loft

На фото электрокамин Dimplex Cassette 1000. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Интерьер в стиле Лофт просторный с акцентированными элементами декора в виде кирпича и открытых бетонных стен. Но несмотря на прохладу самого интерьера, акцент все же на напольный электрокамин, который и привлекает наше внимание. А особенность имитации открытого очага завораживает дыхание и притягивает. Такого типа камины большей частью выполняют декоративную функцию, при этом передает всю красоту настоящего пламени и является абсолютно безопасным. Таким пламенем невозможно обжечься.

На фото электрокамин Dimplex Prism 74. Подробнее о камине можно узнать на сайте на сайтеdimplex-kaminy.com.ua

В этом интерьере подчеркнута вся величественность стиля, максимум пространства и высокие потолки с панорамными окнами, подчеркнут "заводской" сюжет с современными нотками. Мебель исключительно зонирует пространство и имеет прямые формы. Неотъемлемым акцентом является декоративная стена с двумя нишами и каминной зоной по центру. Это привлекает внимание и останавливает взгляд. Благодаря электрокамину, который будет собирать всех в прохладные зимние вечера, ее можно считать центром интерьера в целом.

На фото электрокамин Dimplex Ignite XLF50. Подробнее о камине можно узнать на сайтеdimplex-kaminy.com.ua

Даже небольшое пространство можно сделать комфортным и уютным, разделив его на две зоны, кухонную и зону отдыха. Электрокамин от DIMPLEX удачно сделал акцент на зоне отдыха, подчеркнув уют в доме. Узкая рама электрокамина удачно вписывается в стиль Лофт, а натуральность пламени притягивает. Неотъемлемой особенностью является то, что даже маленький камин имеет систему обогрева, поэтому это не только красиво, но и тепло.

На фото электрокамин Dimplex Cassette 400. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Стиль Лофт можно также сочетать с множеством других стилей. В этом интерьере ярко видны сочетания с современными стилями, которые перекликаются в своих особенностях. Серая и прохладная гамма разбавляется акцентами темного. Прогуливаясь по квартире, особое внимание обращаешь на небольшой напольный электрокамин с 3D эффектом живого огня. Именно путем подсветки пара достигается эффект "живого огня", ведь пар имитирует танцующие языки пламени и есть эффект дыма над дровами. Это невероятно.

На фото электрокамин Dimplex Cassette 1000. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Урбанистика стиля Лофт акцентированно просматривается и в этом интерьере. Один из главных материалов в отделке данного стиля является кирпич, в частности красный кирпич, из которого выполнена имитация зоны открытого очага. Эффект реалистичного пламени и иллюзию дыма достигли с помощью напольного электрокамина. Суть технологии заключается в подсветке испаряющегося пара, молекулы воды, отражая свет, создают убедительную иллюзию пламени и дыма, а еще увлажняют вашу комнату.

На фото электрокамин Dimplex Bingham. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

На сегодняшний день популярность набирает сочетание в интерьере нескольких стилей, это максимально открывает возможности создать именно такой интерьер, который подчеркнет особенности заказчика. Открытое пространство, которое поделено на несколько зон – именно это сейчас нужно современному человеку. Но неотъемлемой остается зона отдыха и место, где будет собираться вся семья – удобный большой диван и камин. А если это электрокамин с обогревом и эффектом имитации пламени и дымом, и одновременно безопасный для детей, это станет настоящим семейным очагом вашей квартиры.

На фото электрокамин Dimplex Synergy. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Расположение камина в гостиной считается классическим, традиционным вариантом. Испокон веков у открытого огня собирались прохладными вечерами, это центр семейного уюта.

На фото электрокамин Dimplex Prism 50. Подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

В интерьере квартиры-студии с маленькой площадью гораздо лучше подойдет стиль Лофт. Высокие потолки обеспечивают больший простор для дизайнерского полета фантазии. В кирпичном доме стену можно оставить в первоначальном виде, лишь немного осветлив стыки, чтобы придать ей более приятный вид. Когда до кирпича добраться сложно из-за толстого слоя штукатурки, можно просто наклеить 3D-панели под кирпич или же использовать плоский натуральный кирпич (как в данном интерьере). Акцентом в этом интерьере является не только кирпичная кладка, но и идеальный декоративный элемент – электрокамин от DIMPLEX с потрясающей футуристической визуализацией пламени, и благодаря функции обогрева может быть использован в качестве основного или дополнительного источника обогрева помещения. Электрокамин безусловно станет центром вашего интерьера.

За электрокаминами будущее, они со временем вытеснят традиционные виды каминов. Особый колорит интерьеру электрокамин придаст в холодные, зимние вечера, когда так хочется закутаться в плед с чашкой горячего чая и согреться, наблюдая за танцем язычков пламени. Создать уютный и самое главное – комфортный интерьер можно очень просто. Обращайтесь, буду рада создать для вас что-то особенное.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. Детальная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37