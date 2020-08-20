Исторически камины использовались для отопления жилых помещений и приготовления пищи. В настоящее время камин утратил свое первоначальное назначение, ведь, все же, гораздо удобнее и практичнее для приготовления пищи использовать плиту, а обогреть помещение с помощью систем отопления.

Камин стал предметом декорирования, что подчеркивает индивидуальность и статусность хозяина дома, занимая при этом ключевое место в помещении, становясь его смысловым центром. В связи с трудностями, связанными с установкой камина и его последующим обслуживанием, все чаще от каминов стали отказывается. Но эту тенденцию изменила ирландская компания Dimplex, которая в 1994 году представила новую разработку, декоративный аналог дровяных каминов – электрокамин. Эта продукция стала настолько популярной, что заводы и представительства кампании находятся сейчас по всему миру, от Австралии до Америки.

На сегодня линейка электрокаминов насчитывает более 50 моделей, которые отличаются дизайном, функциями и технологией визуализации пламени. Разнообразие моделей дает возможность подобрать камин под любой стиль интерьера, от Hi-Tech до барокко.

Примеры размещения электрокаминов в различных интерьерах



На фото Dimplex Cassette 1000 PS и Dimplex Cassette 500 PS

Минималистическая линия огня длиной полтора метра разместилась в нише архитектурного объема в самом центре открытого студийного пространства. Пламя просматривается со всех точек помещения. Каминная зона одновременно разграничивает и связывает собой все остальные зоны.



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

Электрокамин в гостиной в стиле "Лофт". Комбинация монохромного серого и глубокого синего собирают интерьер в одно целое. Но в атмосфере севера, льда, суровых форм нужны и контрасты, контрасты тепла и уюта. Установка камина помогла решить эту задачу.



На фото Dimplex Tahoe

Электрокамин расположен на лоджии. Тем самым образовалось укромное местечко, где можно расслабиться и спрятаться ото всех. А в холодное время года очаг будет дополнительно обогревать лоджию.



На фото Dimplex Silverton

Электрокамин в домашнем кабинете-библиотеке. Потертая текстура деревянных панелей, четкая линия каменного портала, плотный текстиль на большом окне помогут оградиться от городской суеты.



На фото Dimplex Cavendish

Массивные классические лепные элементы привлекательно переплетаются с современной мебелью и осветительными приборами. И, конечно, доминантой этой просторной гостиной является камин. В контрастный портал из темного и светлого камня гармонично вписывается электрический очаг Dimplex Cavendish серии Opti-Myst.



На фото Dimplex Ignite XLF 74

Простота и лаконичность форм камина Dimplex Ignite XL дали возможность вписать его в пространство без дополнительного оформления. Уникальная технология пламени Multi-FireXD и мерцание кристаллов притягивают взгляды, разбавляя холодную сдержанность современного стиля.



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

В этой скандинавской уютной спальне основное настроение комнаты задает камин Dimplex Cassette 1000. Как только наступает вечер и включается камин, уютное кресло так и манит расслабиться с любимой книгой и ароматным чаем.





На фото Dimplex Redway

Камин – это прекрасный элемент любого интерьера. В данной работе использовали электрокамин фирмы Dimplex Redway. Этот эффектный и стильный очаг в строгом обрамлении прекрасно вписался в интерьер. 3D эффект дыма и огня, дополнительное отопление помещения, современный дизайн – все это не останется без внимания как хозяина, так и его гостей.



На фото Dimplex Prism 50

Камин Dimplex Prism 50 становится важным элементом всего дизайна дома – как центр притяжения, как яркий арт-объект. Панно из деревянных реек служит декоративным порталом для очага. Фактура древесины, теплота оттенка на фоне серой стены раскрывает всю декоративность камина. Дизайн строгий и лаконичный: холодный инертный бетон, большая масса остекления, видимые конструктивные элементы.



На фото электрокамины Dimplex Ignite XLF100

Интерьер ресторана был спроектирован для погружения посетителей в уютную и романтичную атмосферу. Главным акцентом ресторана являются камины Dimplex Ignite XLF100, вокруг них сосредоточены главные зоны отдыха. Основной идеей в концепции ресторана было то, что посетитель может провести приятное время у камина и наслаждаться оазисом непосредственно в черте города.



На фото электрокамины Dimplex Ignite XLF50

В проекте использовался камин Dimplex Ignite XLF50, который стал главной деталью для построения концепции всего дизайна.



На фото Dimplex Prism 50

Динамику интерьеру придает покраска стен. Они окрашены таким образом, что находясь в одной части гостиной вы видите один их оттенок, а находясь в противоположной части комнаты – другой. Фокусной точкой интерьера, конечно, является камин необычной формы, который непременно привлекает к себе внимание.



На фото Dimplex Cassette 1000 с дровами

Эта комната служит кабинетом, дизайн здесь выполнен в стиле "современная классика", без лишних деталей – строгий выдержанный интерьер сопровождается сочетанием холодных и теплых оттенков: мебель и яркий декор контрастируют с темными стенами и лепниной, а связующим мостиком является каминная композиция, которая вносит тепло в помещение и централизует все внимание интерьера на себе. При реализации проекта был выбран электрический камин Dimplex Cassette 1000 (с дровами) в обрамлении каминной композиции из светлого мрамора.



На фото Dimplex Cassette 600

Немного тепла в строгие формы интерьера добавил электрокамин Dimplex Cassette 600



На фото Dimplex Cassette 1000 PS

Стилистическое направление интерьера определили довольно высокие потолки и потрясающий вид из огромных окон, благодаря которому интерьер получил готическое настроение. Основным финишным покрытием для стен, потолков, всего декора и, частично, мебели стал декоративный бетон, а для полов – мрамор. Центральное почетное место в помещении занимает камин с очагом Dimplex Cassette 1000.



На фото Dimplex Revillusion RLG25

Центральным элементом гостиной стал камин Dimplex Revillusion RLG25, который установили в просторный портал с дворцовыми колоннами, выложенный серым декоративным кирпичом.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. Детальная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37.