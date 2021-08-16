Камень, дерево, бамбук: как использовать природные материалы в интерьере

От португальского пляжного домика в стильной квартиры в Киеве – представляем 10 интерьеров, выполненных в загородном стиле. В каждом из них доминируют природные и необработанные материалы, которые привносят в пространство ощущение домашнего уюта.

Если детские воспоминания о деревенском доме бабушки и дедушки вызывают ностальгию, вы можете привнести некоторые традиционные элементы в свой нынешний дом. Природные материалы, которые сейчас пользуются спросом у дизайнеров всего мира, выглядят невероятно стильно в современных интерьерах. Как их правильно использовать – далее.

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Преобразование заброшенного коттеджа под Пекином

Преобразование заброшенного коттеджа в Пекине / Фото Dezeen

Модельер Сунь Мин и архитектор Кристиан Теуберт объединились, чтобы восстановить заброшенный коттедж. Основное намерение – противодействие депопуляции сельского населения Китая.

В рамках проекта были сохранены оригинальные балки здания и стены со штукатуркой. Деревянная платформа, которая является зоной отдыха, украшенная текстилем ручной работы.

Квартира в Киеве

Квартира в Киеве / Фото Dezeen

Чтобы видоизменить советскую квартиру, дизайнер интерьера Ольга Фрадина объединила в интерьере ротанг, бамбук и сизаль, поместив их на темный фон для достижения атмосферы покоя. Сегодня это место используют для медитаций и проведения чайных церемоний.

Отель-пляж в Португалии

Отель-пляж в Португалии / Фото Dezeen

Белый песок, нагретый благодаря обогреву пола, специально разбросан жилыми помещениями отеля в Португалии. Таким образом архитекторы хотели подчеркнуть связь здания и природы.

Отель, представленный на Венецианской биеннале архитектуры в 2010 году, является частью комплекса из 4-х зданий с традиционными деревянными каркасами, соломенными стенами и потолками.

Дом-галерея в Великобритании

Дом-галерея в Великобритании / Фото Dezeen

Грубая терракотовая плитка и дубовые стеллажи, на которых аккуратно расположены произведения искусства и керамика, помогают создать ощущение тепла в пристройке к дому.

Сельский дом в Португалии

Сельский дом в Португалии / Фото Dezeen

Студия оставила оригинальный фасад старого здания и решила не обрабатывать его изнутри. Так, неровные края камня стали замечательным фоном для кухни с четкими линиями, деревянными панелями и бетонными лестницами.

Апартаменты West Village в США

Апартаменты West Village в США / Фото Dezeen

Коллекционная мебель и изделия ручной работы дополняют сельские черты этого довоенного дома. Благодаря невероятной работе Оливье Гарсе, дом стал выставочным залом искусства и дизайна.

Хижина для отдыха в Китае

Жара или холод – это то, что создает дискомфорт даже в современной квартире. Но от этих неудобств можно легко избавиться: компания Daikin разработала кондиционеры, которые создадут оптимальную температуру воздуха в квартире при любых погодных условиях. Заполните форму на сайте и получите консультацию специалиста уже сегодня.

Хижина для отдыха в Китае / Фото Dezeen

Благодаря огромным окнам, дом для отдыха в китайской провинции Фуцзянь способствует соединению с окружающей природой. Для пола выбран камень, а мебель изготовлена из светлого дерева.

Дом Амагансетт, США

Дом Амагансетт, США / Фото Dezeen

Канат из конопли, натянутый между деревянными балками, смягчает чистую модернистскую архитектуру дома. Переход между двумя композициями облегчает подвесной дизайнерский светильник.