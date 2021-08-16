Если детские воспоминания о деревенском доме бабушки и дедушки вызывают ностальгию, вы можете привнести некоторые традиционные элементы в свой нынешний дом. Природные материалы, которые сейчас пользуются спросом у дизайнеров всего мира, выглядят невероятно стильно в современных интерьерах. Как их правильно использовать – далее.
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Преобразование заброшенного коттеджа под Пекином
Преобразование заброшенного коттеджа в Пекине / Фото Dezeen
Модельер Сунь Мин и архитектор Кристиан Теуберт объединились, чтобы восстановить заброшенный коттедж. Основное намерение – противодействие депопуляции сельского населения Китая.
В рамках проекта были сохранены оригинальные балки здания и стены со штукатуркой. Деревянная платформа, которая является зоной отдыха, украшенная текстилем ручной работы.
Квартира в Киеве
Квартира в Киеве / Фото Dezeen
Чтобы видоизменить советскую квартиру, дизайнер интерьера Ольга Фрадина объединила в интерьере ротанг, бамбук и сизаль, поместив их на темный фон для достижения атмосферы покоя. Сегодня это место используют для медитаций и проведения чайных церемоний.
Отель-пляж в Португалии
Отель-пляж в Португалии / Фото Dezeen
Белый песок, нагретый благодаря обогреву пола, специально разбросан жилыми помещениями отеля в Португалии. Таким образом архитекторы хотели подчеркнуть связь здания и природы.
Отель, представленный на Венецианской биеннале архитектуры в 2010 году, является частью комплекса из 4-х зданий с традиционными деревянными каркасами, соломенными стенами и потолками.
Дом-галерея в Великобритании
Дом-галерея в Великобритании / Фото Dezeen
Грубая терракотовая плитка и дубовые стеллажи, на которых аккуратно расположены произведения искусства и керамика, помогают создать ощущение тепла в пристройке к дому.
Сельский дом в Португалии
Сельский дом в Португалии / Фото Dezeen
Студия оставила оригинальный фасад старого здания и решила не обрабатывать его изнутри. Так, неровные края камня стали замечательным фоном для кухни с четкими линиями, деревянными панелями и бетонными лестницами.
Апартаменты West Village в США
Апартаменты West Village в США / Фото Dezeen
Коллекционная мебель и изделия ручной работы дополняют сельские черты этого довоенного дома. Благодаря невероятной работе Оливье Гарсе, дом стал выставочным залом искусства и дизайна.
Хижина для отдыха в Китае
Хижина для отдыха в Китае / Фото Dezeen
Благодаря огромным окнам, дом для отдыха в китайской провинции Фуцзянь способствует соединению с окружающей природой. Для пола выбран камень, а мебель изготовлена из светлого дерева.
Дом Амагансетт, США
Дом Амагансетт, США / Фото Dezeen
Канат из конопли, натянутый между деревянными балками, смягчает чистую модернистскую архитектуру дома. Переход между двумя композициями облегчает подвесной дизайнерский светильник.