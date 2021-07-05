Какую сантехнику выбрать, чтобы быть в тренде: советы специалистов с фотопримерами

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Сантехника – одна из самых дорогих деталей в интерьере, иногда именно она создает неповторимую атмосферу в санузле или на кухне. Через немаленький выбор продукции сложно определиться, чтобы и через 5-10 лет она выглядела стильной и была надежной. Узнавайте самые свежие тренды в сантехнике в нашем материале.