На какую сантехнику следует обратить внимание при выборе, чтобы создать стильный и модный санузел поделилась в своем инстаграми taniaplytka.

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  • Цвет уверенно держит свои позиции. Глянец вновь актуален, потому что с ним цвет выглядит более насыщенным, ярким, "вкусным". И не нужно всю сантехнику брать одного яркого цвета, достаточно сделать один акцент (раковину или ванну) – будет выглядеть круто.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  • Более популярными стали  сложные оттенки, часто фабрики уделяют много внимания не только имени, но и истории создания цвета.

кнопки для инсталляций

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  •  Персонализация перешла на новый уровень. Если раньше можно было встретить детские коллекции, то теперь уже есть женские и мужские.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  • Кнопки – удобно и надежно. Они (кнопки) сделали именно пользования сантехникой более понятным и экономным (особенно это касается кухонных смесителей и термостатов со многими режимами).

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  • Гигиенические души уже давно стали обязательным атрибутом санузлов. Но теперь приобретает популярность прогрессивный картридж. Это наиболее экономичный смеситель на сегодня. Когда вы его открываете – начинает литься холодная вода, чем дальше вы откручиваете – тем теплее становится вода. Это еще и уберегает пользователя от ожогов. В гигиенических душах он классный еще и тем, что вы не сможете поставить воронку на место, если не закроете воду.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  • Цилиндрические формы, часто напоминают лампы, при этом часто еще и с подсветкой. Подсветка сейчас присутствует в большинстве сантехнической продукции.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

  • Отсутствие поддона, отсутствие профиля, отсутствие дверей. Видимо, скоро и самих кабин не станет. И здесь персонализация прогрессирует в интересные петли, ручки, принты на стекле.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

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  • Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни и мы с ним ходим и в душ, и в туалет (куда правду скрывать), поэтому сейчас появилось немало аксессуаров с полочками. Конечно для них можно придумать и более интересное применение.

сантехника

Тренды в сантехнике / Фото инстаграм taniaplytka

 