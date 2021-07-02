Какую плитку выбрать для ванной комнаты: 12 долговечных вариантов

По словам дизайнеров, заказчики все больше стремятся к минимализму, который дарит ощущение покоя. И хотя многие упускают этот момент, плитка для ванны имеет такое же большое значение для общего комфорта, как и мебель в гостиной или спальне.

Плитка в ванной придает определенного настроения интерьеру. И чтобы оно не рассеялось за первые месяцы эксплуатации, следует выбрать долговечные варианты, которые будут оставаться актуальными и в последующие годы.

К теме Как правильно выбрать кондиционер для дома: практические советы

Тенденции на которые стоит обратить внимание в 2021 году

Керамическая крупноформатная плитка. Дизайнеры любят большие плиты, которые уменьшают количество швов.

Дизайнеры любят большие плиты, которые уменьшают количество швов. Плитка "под дерево". В отличие от натурального материала, его керамический или керамогранитный заменитель не поддается воздействию влаги, не чувствителен к агрессивным моющим средствам и отличается низкой ценой.

В отличие от натурального материала, его керамический или керамогранитный заменитель не поддается воздействию влаги, не чувствителен к агрессивным моющим средствам и отличается низкой ценой. Фактурная плитка. Функциональная и эстетическая – такая плитка поможет избежать падений на скользких поверхностях ванны.

Вот несколько стильных вариантов, которые вы можете использовать в своей квартире.

Габаритная плитка



Габаритная плитка / Фото Openhouse

Благодаря меньшему количеству (или отсутствия) линий затирки, крупногабаритная плитка делает ванную комнату значительно элегантнее и современной. Приятным бонусом является и то, что ее значительно легче чистить, что экономит время на уборке.

Деревянная плитка



Под деревянным покрытием скрыта смесь "композита" / Фото Pinterest

От полов до душевых – плитка, имитирующая дерево, сегодня на пике популярности. Использование натуральных элементов в дизайне ванной комнаты – отличный способ сделать ваше пространство спокойнее, а плитка "под дерево", поможет сделать это без дополнительных затрат денег. Кроме этого, благодаря прочности материала, установленное покрытие с вами надолго.

Мелкая фактурная плитка



Фактурная плитка в ванной / Фото Pinterest

Душевая – влажное и скользкое место, из-за чего здесь случаются падения, которые могут привести к ушибам и даже травмам. Подумайте о своей безопасности и выберите фактурную плитку. Мелкое покрытия в зоне душевой поможет вам избежать травматизации, а ее стильный вид сделает ванную более динамичной.

Белое на белом



Белая плитка в ванной / Фото Pinterest

Если идея цветной плитки не кажется вам привлекательной, создайте ванну в классическом стиле. Вы не сможете ошибиться, выбирая белую плитку для ванной комнаты, поскольку это вечная классика, которая не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий.

Мелкая плитка для небольшого пространства



Мелкая плитка в ванной / Фото Apartmenttherapy

Для небольших ванн дизайнеры рекомендуют использование мелкой плитки. Таким образом вы не перегружаете душевую и пространство возле умывальника.

Бесшовная ванна



Бесшовная ванна / Фото Elonahome

Большие плиты вырезают в соответствии с размерами пола и стен, и монтируются таким образом, чтобы в пространстве отсутствовали соединительные швы. Вариант идеален для просторных ванных комнат, где особенно важно соблюдение чистоты и порядка.

Керамогранит для ванн



Керамогранит для ванн / Фото Pinterest

Плитка из керамогранита не требует особого ухода и полировки, которая рекомендуется для чистки более требовательных материалов.

Черно-белая плитка



Черно-белая ванна / Фото Pinterest

Еще один классический вариант для тех, кто боится обустраивать ванную исключительно в белом цвете. Простота – это главное в этом дизайне, и он не является скучным. Ваш глаз задерживается на интересных деталях, что делает черно-белые дизайны вечными.

Используйте плитку, чтобы создать акцент



Яркая плитка / Фото Pinterest

Вы не можете одновременно рассматривать большое количество вещей, поэтому дизайнеры советуют сфокусироваться на одной точке. Сегодня таким акцентом часто выступает негабаритный душ, выделенный яркой плиткой.

Серая ванна



Вариант серой ванны / Фото Сdn

Серые тона ванны приближают ее дизайн к SPA-салонам. Выбирая такую гамму, вы получаете гарантию, что дизайн вашей ванной останется актуальным на протяжении многих лет.

Мрамор



Мраморная плитка / Фото Pinterest

Плитка с характерными прожилками мрамора остается в трендах. Это хороший выбор для тех, кто не боится экспериментировать и любит изысканный и громкий дизайн.

Нежная плитка для ванны



Розовая плитка для ванной комнаты / Фото Pinterest

Новое поколение дизайнеров любит создавать нежные ванные комнаты, используя розовую плитку вместо ярко-белой.