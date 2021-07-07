Какую кухонную мебель выбрать: фотоподборка современных вариантов

Современная кухонная мебель легко интегрируются как в просторных, так и в небольших помещениях для приготовления пищи. Рынок представляет удивительно большой ассортимент дизайнов, цветов и материалов. Но главное, на что вы должны обратить внимание – практичность каждой детали.

От минималистского дерева к нержавеющей стали и чистого стекла – современные шкафы для хранения удивляют формами и количеством мест для хранения. Выбирая один из таких вариантов, вы можете быть уверены, что на кухне поместится все необходимое, а приготовление пищи превратится в легкий и приятный процесс.

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Кухня из дерева

Дерево остается самым популярным материалом. И это неудивительно. Деревянные шкафы легко ремонтируются, красятся и поэтому служат своим владельцам не один десяток лет.



Кухня во французском стиле / Фото Trendir

Эта традиционная кухня во французском стиле использует белый цвет, который визуально увеличивает пространство. Мраморный островок с деревянной столешницей создает отдельный стол для завтрака. Светлые шкафы практически не заметны на белых стенах. Несмотря на свою незаметность, они способны скрыть всю технику и посуду.

Вопреки французскому стилю, шкафы очень минималистичные и отчетливо демонстрируют современный подход к дизайну.



Стильная черно-белая кухня / Фото Trendir

Черно-белый кухонный шкаф простирается от пола до потолка. Он занимает всю стену, а белый кухонный остров контрастирует с корпусом, в котором встроенные ящики для хранения и плита для приготовления пищи.



Черный кухонный шкаф / Фото Trendir

Массивные монокухни – выразительный новый тренд нашего времени. Balancing Home от Luigi Rosselli Architects отличается минималистскими шкафами, которые занимают 2 стены комнаты и помещают духовку, плиту, умывальник и холодильник.

Содержать такую кухню в чистоте и безупречности довольно легко. Шкафы составляют основную часть дизайна, поэтому дополнительная мебель или декор не нужны.



Современная кухня в нейтральных тонах / Фото Trendir

Современная кухня разделена на два блока: шкаф для хранения со встроенной габаритной техникой и кухонный остров с умывальником и зоной для обедов.



Минималистичная дизайнерская кухня / Фото Trendir

Вытяжка над индукционной плитой – единственное, что выбивается из общего дизайнерского ансамбля. Фартук обработан тем же материалом, что и кухонный остров. Шкафы скрывают всю мелкую технику и громоздкие кастрюли. Духовки не портят ощущение завершенности, ведь их подбирали специально в тон светлых фасадов.



Черная глянцевая кухня / Фото Trendir

Натуральное дерево сочетается с черным глянцем, что и создает ощущение современной роскоши. L-образная поверхность обеспечивает много места для приготовления пищи, а открытые полки дают пространство для хранения декоративных вещей.



Округлые формы на кухне / Фото Trendir

Благодаря закругленным углам и скульптурной основе столешницы, кухня выглядит футуристической и даже вычурной. Но ее необычность в полную компенсирует количество выдвижных ящиков и мест для хранения всего необходимого.

Стекло на кухне

Стекло может быть не самым практичным кухонным материалом, но его тоже используют в современном дизайне.



Кухня со стеклом / Фото Trendir

Эта кухня может похвастаться необычным корпусом. Стеклянная фурнитура, отражающая поверхность стола, визуально расширяет пространство.

Металлические кухонные шкафы

Индустриальные, суровые и холодные кухни имеют много практических преимуществ.



Кухонный гарнитур, который скрывает технику / Фото Trendir

Надежные механизмы заслонки помогают скрыть раковину и плиту. В открытом состоянии кухонная стенка предлагает рабочую поверхность, встроенное освещение и полки для посуды.



Кухня со стальными элементами / Фото Trendir

Грубая эстетика выглядит абсолютно уникально, но в этой кухне она оказалась кстати.



Модульные шкафы Salinas / Фото Trendir

Простые модульные шкафы оборудованы специальными "траншеями", которые позволяют спрятать все электрические провода и упорядочить пространство.