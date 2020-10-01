Майя Баклан – дизайнер студии "Неевроремонт". Процесс воплощения идей для собственного жилья оказался достаточно долгим и непростым. Ремонт в квартире длился больше года. Чтобы сделать комфортное жилье для двух взрослых и двух детей, соединили однокомнатную и трехкомнатную квартиры.

Проект собственной квартиры оказался самым сложным для киевского дизайнера Майи Баклан, рассказывает Djournal.

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Репродукция "Танца" Матисса на стене в гостиной / Фото Djournal

Однушка в конце концов превратилась в просторную кухню-гостиную. Общая площадь квартиры – 125 квадратных метров. Здесь достаточно места для супругов, двух дочерей и кота.

Одним из самых длинных периодов ремонта стало создание звукоизоляции. Всем известно, что в большинстве новых домов между квартирами соседей слышно буквально все.

Семья дизайнера хотела избавиться от такого эффекта. Для этого в квартире снесли все стены и сняли бетонную стяжку, чтобы заменить ее на новую, звукоизоляционную. В помещении не очень высокий потолок, а потому нанести новый слой стяжки на старую было невозможно – это украло бы пространство.



В спальне смешано несколько разных стилей и эпох / Фото Djournal

В квартире необычная планировка, ведь ее переделали полностью под нужды семьи. В детской и родительской спальнях есть отдельные ванные комнаты.

Изюминкой стала отдельная библиотека с виниловым проигрывателем и уютным креслом для чтения. Книги любят все в семье. Чтобы наслаждаться ими полностью, в спальнях решили не ставить телевизоры.



Отдельное хорошо освещенное место для чтения​ / Фото Djournal

Телеэкран здесь только один – в гостиной. Его используют как домашний кинотеатр.

Изначально планировалось создать две детских комнаты для дочерей, но временно от этой идеи отказались. Девочки имеют разницу в возрасте всего 2,5 года, поэтому пока живут вместе.

Позже одна из них переедет в гостевую комнату. А пока там может жить няня, когда родители в отъезде.



В детской комнате много внимания уделили деталям / Фото Djournal

В квартире много мебели из разных стран – их приобретение заняло немало времени. Но все вещи хозяйка дома называет "трогательными".

Они очень привлекательны тактильно: например, диван в гостиной напоминает бабушкин твидовый жакет. Кресло Little Petra от & tradition напоминает мягкую овечью шубку, а люстра из кристаллов легонько звенит, когда из окна дует ветер.



Мягкое кресло напоминает овечку / Фото Djournal

Интерьерные решения тоже достаточно эклектичные и сочетают разные страны и эпохи.

Коридор сделали достаточно контрастным, в духе конструктивизма. Синий и оранжевый в интерьере напоминают советскую коробку с пластилином: там были такие же базовые цвета.



Контрастный коридор производит первое впечатление от квартиры​ / Фото Djournal

Окна до пола в гостиной и стены фисташкового цвета – эхо французского стиля. Рисунки на стенах и дверях, а также кресло в стиле 60-х – "привет" из коммунальных квартир.

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Здесь смешали классику кухонной мебели, народный украинский ковер ручной работы, различные бренды и массмаркет. Однако интерьер квартиры выглядит очень органично и уютно.

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