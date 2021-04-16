Советами, которые помогут создать идеальную кухню, поделились в своем профиле инстаграм tomkin_design. Кухня должна быть удобной практически красивой, безопасной, вместительной.

Полезно Стоит ли объединять кухню и гостиную: плюсы и минусы с фотопримерами

Прежде всего вам нужно разобраться с такими вопросами:

  • Определить для себя, какое место в вашей жизни занимает кухня?
  • Сколько вы проводите там время?
  • Часто готовите или нет?
  • Готовите вместе с семьей или кто-то один?
  • Какой техникой пользуетесь?

Чтобы при установлении кухне не оказалось, что не предусмотрели необходимой розетки для холодильника или духовой печи, нужно заранее продумать размещение розеток согласно с размещением техники на кухне.

розетки для кухни

Размещения необходимых розеток и выключателей для кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Исходя из такого небольшого технического задания, вы можете продумать идеальную кухню себя!

Представьте, что вы пришли домой, принесли продукты. Куда их поставить? Затем смоделируем процесс приготовления: берем нужно из холодильника – моем – готовим – жарим/ варим – подаем к столу.

рабочий треугольник

Рабочий треугольник на кухне / Фото инстаграм tomkin_design

Важно сохранить эргономику кухни. Если вам очень хочется разместить кухонный остров, однако нет достаточной площади для этого, тогда стоит рассмотреть альтернативу – барную стойку, например.

эргономика кухни

Эргономика меблировки кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Отдайте предпочтение выдвижным ящиком, особенно, если у вас небольшая площадь кухни.

ящика для кухни

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

идеальная кухня

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

идеальная кухня

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

идеальная кухня

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Вам понравится Как правильно обустроить маленькую гостиную: советы дизайнера

идеальная кухня

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Даже незначительные детали на кухне могут упростить процесс приготовления пищи.