Советами, которые помогут создать идеальную кухню, поделились в своем профиле инстаграм tomkin_design. Кухня должна быть удобной практически красивой, безопасной, вместительной.
Полезно Стоит ли объединять кухню и гостиную: плюсы и минусы с фотопримерами
Прежде всего вам нужно разобраться с такими вопросами:
- Определить для себя, какое место в вашей жизни занимает кухня?
- Сколько вы проводите там время?
- Часто готовите или нет?
- Готовите вместе с семьей или кто-то один?
- Какой техникой пользуетесь?
Чтобы при установлении кухне не оказалось, что не предусмотрели необходимой розетки для холодильника или духовой печи, нужно заранее продумать размещение розеток согласно с размещением техники на кухне.
Размещения необходимых розеток и выключателей для кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Исходя из такого небольшого технического задания, вы можете продумать идеальную кухню себя!
Представьте, что вы пришли домой, принесли продукты. Куда их поставить? Затем смоделируем процесс приготовления: берем нужно из холодильника – моем – готовим – жарим/ варим – подаем к столу.
Рабочий треугольник на кухне / Фото инстаграм tomkin_design
Важно сохранить эргономику кухни. Если вам очень хочется разместить кухонный остров, однако нет достаточной площади для этого, тогда стоит рассмотреть альтернативу – барную стойку, например.
Эргономика меблировки кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Отдайте предпочтение выдвижным ящиком, особенно, если у вас небольшая площадь кухни.
Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Вам понравится Как правильно обустроить маленькую гостиную: советы дизайнера
Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design
Даже незначительные детали на кухне могут упростить процесс приготовления пищи.