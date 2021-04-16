Советами, которые помогут создать идеальную кухню, поделились в своем профиле инстаграм tomkin_design. Кухня должна быть удобной практически красивой, безопасной, вместительной.

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Прежде всего вам нужно разобраться с такими вопросами:

Определить для себя, какое место в вашей жизни занимает кухня?

Сколько вы проводите там время?

Часто готовите или нет?

Готовите вместе с семьей или кто-то один?

Какой техникой пользуетесь?

Чтобы при установлении кухне не оказалось, что не предусмотрели необходимой розетки для холодильника или духовой печи, нужно заранее продумать размещение розеток согласно с размещением техники на кухне.

Размещения необходимых розеток и выключателей для кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Исходя из такого небольшого технического задания , вы можете продумать идеальную кухню себя!

Представьте, что вы пришли домой, принесли продукты. Куда их поставить? Затем смоделируем процесс приготовления: берем нужно из холодильника – моем – готовим – жарим/ варим – подаем к столу.

Рабочий треугольник на кухне / Фото инстаграм tomkin_design

Важно сохранить эргономику кухни . Если вам очень хочется разместить кухонный остров, однако нет достаточной площади для этого, тогда стоит рассмотреть альтернативу – барную стойку, например.

Эргономика меблировки кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Отдайте предпочтение выдвижным ящиком , особенно, если у вас небольшая площадь кухни.

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design

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Наполнение кухни / Фото инстаграм tomkin_design