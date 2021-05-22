Какое напольное покрытие выбрать для дома: советы дизайнеров с примерами

Напольное покрытие – важная деталь интерьера. Ведь мы непосредственно контактируем с ним и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь, износостойким и качественным. Читайте в нашем материале о типах напольных покрытий и выбирайте для себя лучшее.
О том, какое напольное покрытие у вас будет, стоит подумать еще до черновых работ. Ведь материалы имеют различные характеристики и это однозначно повлияет на ваш выбор. Что надо знать перед выбором напольного покрытия рассказали дизайнеры asdesign.
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1. Кварцвинил
- екоматериал;
- хорошо изолирует звук;
- теплый и приятный для ног материал;
- подходит для полов с подогревом (но не является эффективным проводником тепла);
- износостойкий, влагостойкий;
- может имитировать любую фактуру;
- должна быть ровная поверхность для укладки.
За таким покрытием легко ухаживать и внешний вид радует глаз / Фото инстаграм asdesign
2. Керамогранит
- высокая износостойкость, влагостойкость;
- большой выбор текстур;
- подходит для полов с подогревом;
- холодный материал для ног.
Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign
3. Ламинат
- устойчивый к деформациям;
- не требует тщательного ухода;
- Не изолируйте звук;
- не всегда подходит для полов с подогревом (есть разные типы).
Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign
4. Паркет
- долговечный материал;
- подвергается шлифовке до 10 раз;
- хорошо изолирует звук;
- приятный, теплый материал;
- боится влаги;
- не подходит для полов с подогревом.
Долговечный и эстетичный материал / Фото инстаграм asdesign
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5. Инженерная доска
- подвергается реставрации;
- подходит для полов с подогревом (но НЕ энергоэффективная, дерево – плохой проводник тепла), вам выбирать, но дизайнеры не советуют;
- устойчива к температурам и влаге;
- приятный и теплый материал для ног.
Хороший вариант, если вы не планируете делать теплый пол / Фото инстаграм asdesign
6. Линолеум
- бюджетный;
- влагостойкий;
- боится температур;
- не все виды экологические.
Этот вариант лучше использовать в помещениях общего пользования / Фото инстаграм asdesign