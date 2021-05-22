Какое напольное покрытие выбрать для дома: советы дизайнеров с примерами

22 мая 2021 , 17:22
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Источник:

Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Напольное покрытие – важная деталь интерьера. Ведь мы непосредственно контактируем с ним и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь, износостойким и качественным. Читайте в нашем материале о типах напольных покрытий и выбирайте для себя лучшее.

О том, какое напольное покрытие у вас будет, стоит подумать еще до черновых работ. Ведь материалы имеют различные характеристики и это однозначно повлияет на ваш выбор. Что надо знать перед выбором напольного покрытия рассказали дизайнеры asdesign. 

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1. Кварцвинил

  • екоматериал;
  • хорошо изолирует звук;
  • теплый и приятный для ног материал;
  • подходит для полов с подогревом (но не является эффективным проводником тепла);
  • износостойкий, влагостойкий;
  • может имитировать любую фактуру;
  • должна быть ровная поверхность для укладки.

За таким покрытием легко ухаживать и внешний вид радует глаз / Фото инстаграм asdesign

2. Керамогранит

  • высокая износостойкость, влагостойкость;
  • большой выбор текстур;
  • подходит для полов с подогревом;
  • холодный материал для ног.

Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign

3. Ламинат

  • устойчивый к деформациям;
  • не требует тщательного ухода;
  • Не изолируйте звук;
  • не всегда подходит для полов с подогревом (есть разные типы).

Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign

4. Паркет

  • долговечный материал;
  • подвергается шлифовке до 10 раз;
  • хорошо изолирует звук;
  • приятный, теплый материал;
  • боится влаги;
  • не подходит для полов с подогревом.

Долговечный и эстетичный материал / Фото инстаграм asdesign

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5. Инженерная доска

  • подвергается реставрации;
  • подходит для полов с подогревом (но НЕ энергоэффективная, дерево – плохой проводник тепла), вам выбирать, но дизайнеры не советуют;
  • устойчива к температурам и влаге;
  • приятный и теплый материал для ног.

Хороший вариант, если вы не планируете делать теплый пол / Фото инстаграм asdesign

6. Линолеум

  • бюджетный;
  • влагостойкий;
  • боится температур;
  • не все виды экологические.

Этот вариант лучше использовать в помещениях общего пользования / Фото инстаграм asdesign

 

Автор: Ірина Русінкевич