Какое напольное покрытие выбрать для дома: советы дизайнеров с примерами

Напольное покрытие – важная деталь интерьера. Ведь мы непосредственно контактируем с ним и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь, износостойким и качественным. Читайте в нашем материале о типах напольных покрытий и выбирайте для себя лучшее.

О том, какое напольное покрытие у вас будет, стоит подумать еще до черновых работ. Ведь материалы имеют различные характеристики и это однозначно повлияет на ваш выбор. Что надо знать перед выбором напольного покрытия рассказали дизайнеры asdesign.

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1. Кварцвинил

екоматериал;

хорошо изолирует звук;

теплый и приятный для ног материал;

подходит для полов с подогревом ( но не является эффективным проводником тепла);

не является эффективным проводником тепла); износостойкий, влагостойкий;

может имитировать любую фактуру;

должна быть ровная поверхность для укладки.

За таким покрытием легко ухаживать и внешний вид радует глаз / Фото инстаграм asdesign

2. Керамогранит

высокая износостойкость, влагостойкость;

большой выбор текстур;

подходит для полов с подогревом;

холодный материал для ног.

Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign

3. Ламинат

устойчивый к деформациям;

не требует тщательного ухода;

Не изолируйте звук;

не всегда подходит для полов с подогревом (есть разные типы).

Ламинат может быть неплохой заменой паркетной доске. Выбирайте с качественным рисунком. / Фото инстаграм asdesign

4. Паркет

долговечный материал;

подвергается шлифовке до 10 раз;

хорошо изолирует звук;

приятный, теплый материал;

боится влаги;

не подходит для полов с подогревом.

Долговечный и эстетичный материал / Фото инстаграм asdesign

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5. Инженерная доска

подвергается реставрации;

подходит для полов с подогревом ( но НЕ энергоэффективная, дерево – плохой проводник тепла), вам выбирать, но дизайнеры не советуют;

НЕ энергоэффективная, дерево – плохой проводник тепла), вам выбирать, но дизайнеры не советуют; устойчива к температурам и влаге;

приятный и теплый материал для ног.

Хороший вариант, если вы не планируете делать теплый пол / Фото инстаграм asdesign

6. Линолеум

бюджетный;

влагостойкий;

боится температур;

не все виды экологические.

Этот вариант лучше использовать в помещениях общего пользования / Фото инстаграм asdesign