Если у вас "пополнение" только в планах, то детская комната может служить гостевой спальней . Однако, чтобы в будущем ребенку было комфортно находиться в ней важно при ремонте учесть несколько нюансов.

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1.

Лучше выбрать классические и спокойные цвета . Пока ребенок растет, его предпочтения будут меняться , однако комната останется актуальной. Не рекомендуем выбирать фотообои с изображениями мультгероев, вместо них можно украсить стены постерами или картинами с любимыми героями. Так ребенок сможет всегда сама выбирать, что будет висеть у него на стене.

Деревянные панели на стенах тоже всегда будут актуальным и экологическим решением / Фото инстаграм antonov.design

2.

Детская должна быть разделена на зоны: для отдыха, работы и игр. Устройте личное пространство так, чтобы ребенку было комфортно как одному, так и с друзьями . Можно поставить в углу удобные кресла-мешки, подушки на подоконнике, или же просто мягкий ковер.

Зонирование детской комнаты очень важно / Фото инстаграм antonov.design

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3.

Хорошее освещение очень важно . Не забывайте, что ребенок в своей комнате будет учиться . Качественный свет дома не портит зрение, улучшает настроение и создает уютную атмосферу. Подростки любят цветное освещение, вы можете использовать RBG подсветку , или же просто предусмотреть розетку для гирлянд .