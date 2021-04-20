Если у вас "пополнение" только в планах, то детская комната может служить гостевой спальней . Однако, чтобы в будущем ребенку было комфортно находиться в ней важно при ремонте учесть несколько нюансов. 

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1. 

Лучше выбрать классические и спокойные цвета. Пока ребенок растет, его предпочтения будут меняться, однако комната останется актуальной. Не рекомендуем выбирать фотообои с изображениями мультгероев, вместо них можно украсить стены постерами или картинами с любимыми героями. Так ребенок сможет всегда сама выбирать, что будет висеть у него на стене.

детская комната

Деревянные панели на стенах тоже всегда будут актуальным и экологическим решением / Фото инстаграм antonov.design

2.

Детская должна быть разделена на зоны:  для отдыха, работы и игр. Устройте личное пространство так, чтобы ребенку было комфортно как одному, так и с друзьями. Можно поставить в углу удобные кресла-мешки, подушки на подоконнике, или же просто мягкий ковер.

детская комната

Зонирование детской комнаты очень важно / Фото инстаграм antonov.design

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3.

Хорошее освещение очень важно. Не забывайте, что ребенок в своей комнате будет учиться. Качественный свет дома не портит зрение, улучшает настроение и создает уютную атмосферу. Подростки любят цветное освещение, вы можете использовать RBG подсветку, или же просто предусмотреть розетку для гирлянд.

детская комната

Дополнительным светом рабочего места может быть, как настольная лампа, так и подвесные светильники / Фото инстаграм antonov.design

 