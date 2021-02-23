Если вы посещаете кафе и рестораны, то знаете, что в хороших заведениях важно не только меню. Интерьер, освещение и комфорт посетителей играют огромную роль в восприятии ресторана.

Хорошее впечатление от ресторана – это основная причина того, что посетители будут возвращаться снова. Такое впечатление формирует не только вкусная еда, но и интерьер. Рассказываем про 5 признаков идеального ресторана.

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Дифференциация

Хороший дизайн должен формировать у пользователя определенный опыт. Даже в самых маленьких кафе или ресторанах интерьер должен отличаться и быть уникальным.

Это поможет отделиться от других, привлечь внимание людей и сформировать устойчивый интерес к своему заведению.



Интерьер – то, что запоминают гости / Фото cf.ua

Комфорт

Ни одна концепция не работает, если посетители не испытывают комфорта. Гости должны иметь достаточно пространства. Важно, чтобы посещать ресторан или кафе могли люди с инвалидностью и родители с детскими колясками. Тогда он будет действительно комфортным и открытым для всех

Качественная мебель

Ни один клиент не захочет сидеть за изношенными, шаткими столами или на неудобных стульях. Тем более если об эту мебель можно порвать или испачкать одежду.

Позаботьтесь о комфорте. Даже старую мебель можно реставрировать, красить и лакировать, и сделать из нее удобную и безопасную.



Хороший дизайн формирует у посетителей приятный опыт / Фото UrDesign

Идеальный баланс естественного и искусственного освещения

В интерьере заведения нужно стараться максимально использовать дневной свет, чтобы гости могли с легкостью читать меню. Даже если концепция заведения предполагает темную и таинственную атмосферу, уровень освещения все равно должен быть комфортным для еды и прочтения перечня блюд.

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Тщательно подобранная цветовая палитра

В хороших ресторанах цвета подобраны не только в зависимости от пожеланий владельца. Цветовая гамма может вызвать различные эмоции, желание или нежелание принимать пищу и тому подобное. Все это нужно учитывать в дизайне ресторанов и кафе.