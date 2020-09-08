Компания по производству красок Dulux представила землисто-бежевый оттенок под названием Brave Ground, как свой цвет года на 2021 год. Dulux определились с оттенком после нескольких месяцев работы с красящей компанией AkzoNobel, а также составили список прогнозов и тенденций на следующий год.

Brave Ground выбрали, как простой оттенок, который отражает "силу, которую мы можем извлечь из природы, наше растущее желание более приспосабливаться к планете, глядя в будущее" – особенно в мире, который до сих пор имеет дело с проблемами коронавирусного кризиса, пишет Deezen.

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Dulux определился с оттенком после месяцев работы с краской AkzoNobel, а также составил список прогнозов и тенденций у специалистов по дизайну, редакторов и архитекторов со всего мира.

В результате глобальной пандемии приоритеты многих людей существенно меняются, чтобы гораздо больше сосредоточиться на своем благополучии,

– объяснила креативная директор Dulux UK Марианна Шиллингфорд.

Дизайнеры отмечают, что мы пережили самые неудачные времена, поэтому ясно, что мы видим обнадеживающие естественные тона, которые можно использовать для создания спокойствия, необходимого людям.



Дизайнеры решили, что этот цвет будет успокаивать / Фото Deezen

Кроме того, что он предлагает ощущение покоя, Brave Ground также предназначен для того, чтобы быть универсальным цветом, который можно применять в различных дизайнах.