Энди Уорхол и Фрида Кало: какие здания могли бы создать известные художники – визуализации
Итальянский художник представил, какие дома могли бы создавать выдающиеся художники. Он придумал много причудливых зданий разных стилей и форм.
Источник:Boredpanda
Федерико Бабина – художник и архитектор родом из Италии. Сейчас он работает в Испании. Федерико переосмысливает искусство и заставляет посмотреть на него под другим углом.
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Художник рисует дома, которых никогда не было. Он представляет здания, которые могли бы создать выдающиеся художники мира. Федерико утверждает, что искусство, архитектура и скульптура неразрывно связаны.
Скульптура похожа на микроархитектуру, фасад может стать похожим на написанное полотно, а здание может иметь форму, которую придает ей рука умелого скульптора, – рассказывает Федерико Бабина.
Леонардо да Винчи
Художник возводил бы причудливые сооружения / Фото Boredpanda
Фрида Кало
В "ее" зданиях много цвета / Фото Boredpanda
Энди Уорхол
Конечно, здесь царил бы стиль поп-арт / Фото Boredpanda
Сальвадор Дали
Его здания были бы достаточно футуристическими / Фото Boredpanda
Матисс
Плоские люди держат здания геометрических форм / Фото Boredpanda
Рембрандт
Его дома были бы довольно загадочными / Фото Boredpanda
Малевич
Конечно, здание состоит из кубов / Фото Boredpanda
Пикассо
Многообразие цветов и форм / Фото Boredpanda
Винсент ван Гог
Дом от ван Гога выглядит довольно уютным / Фото Boredpanda
Рафаэль
Этот художник создавал бы изящные дома / Фото Boredpanda
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Дамьен Херст
Один из самых известных современных художников мог бы делать дома-инсталляции / Фото Boredpanda
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