Итальянский художник представил, какие дома могли бы создавать выдающиеся художники. Он придумал много причудливых зданий разных стилей и форм.

Федерико Бабина – художник и архитектор родом из Италии. Сейчас он работает в Испании. Федерико переосмысливает искусство и заставляет посмотреть на него под другим углом.

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Художник рисует дома, которых никогда не было. Он представляет здания, которые могли бы создать выдающиеся художники мира. Федерико утверждает, что искусство, архитектура и скульптура неразрывно связаны.

Скульптура похожа на микроархитектуру, фасад может стать похожим на написанное полотно, а здание может иметь форму, которую придает ей рука умелого скульптора, – рассказывает Федерико Бабина.

Леонардо да Винчи



Художник возводил бы причудливые сооружения / Фото Boredpanda

Фрида Кало



В "ее" зданиях много цвета / Фото Boredpanda

Энди Уорхол



Конечно, здесь царил бы стиль поп-арт / Фото Boredpanda

Сальвадор Дали



Его здания были бы достаточно футуристическими / Фото Boredpanda

Матисс



Плоские люди держат здания геометрических форм / Фото Boredpanda

Рембрандт



Его дома были бы довольно загадочными / Фото Boredpanda

Малевич



Конечно, здание состоит из кубов / Фото Boredpanda

Пикассо



Многообразие цветов и форм / Фото Boredpanda

Винсент ван Гог



Дом от ван Гога выглядит довольно уютным / Фото Boredpanda

Рафаэль



Этот художник создавал бы изящные дома / Фото Boredpanda

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Дамьен Херст