Какие межкомнатные двери выбрать: 20 современных вариантов для помещений различных стилей

Современные двери давно вышли за рамки простых распашных деревянных конструкций. Новые дизайны украшают помещение и хорошо вписываются в общий интерьер, не нарушая общего проекта.

Современные двери изготавливаются из различных материалов и оборудуются различными механизмами. Следовательно, поиск подходящего варианта не станет проблемой.

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Какие межкомнатные двери выбрать: материал

Обычно двери производят из древесины и производных – ДСП, ДВП, МДФ. Лучшим считается массив – цельная древесина, но при ограниченном бюджете его может заменить МДФ с разным покрытием, например, шпоном из элитных пород древесины. Такие двери будут легкими, прочными и ничем не отличаться от тяжелых дверей из цельной древесины.



Скрытые раздвижные двери из дерева / Фото Trendir

Двери из стекла – самый декоративный вариант. Для них применяют закаленное безопасное стекло, иногда – с витражами или рисунками. Такие двери расширяют пространство и делают комнату светлее. Это особенно уместно, если в помещении минимум источников естественного света.



Стеклянные раздвижные двери / Фото Trendir

Кроме этого, рынок предлагает двери из ПВХ-профиля и алюминиевого профиля. Они сохраняют красивый внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Алюминиевые двери также прочны, кроме того, они отличаются огнестойкостью и теплоизоляцией.



Какие межкомнатные двери выбрать / Фото Trendir



Двери с матовым покрытием в гостиную / Фото Trendir

Комбинированные двери изготавливают из нескольких вышеперечисленных материалов. Для дверного каркаса используют древесину, наносится пластиковое покрытие, а в основу заложено термообработанную древесину с закаленным стеклом.



Двери скрытого типа / Фото Trendir



Минималистичные двери для офиса / Trendir



Белые двери для интерьеров в стиле хай-тек / Фото Trendir

Какой вариант подходит именно вам, зависит от назначения дверей и комнат, которые они между собой соединяют.

На что ориентироваться, выбирая дизайн

Согласно традиционной схеме, цвет дверей должен соответствовать покрытию пола или мебели. Но в современных вариантах часто двери является продолжением стены. Это помогает уменьшить количество акцентных элементов в помещении.



Попробуйте объединить ниши и межкомнатные переходы одинаковыми дверями / Фото Trendir



Раздвижные двери из стекла для классического интерьера / Фото Trendir

Двери в интерьере квартиры должны органично вписываться в общую дизайн-концепцию. При этом важно не только визуальное восприятие, но и функциональное значение.



Раздвижные массивные двери / Фото Trendir



Межкомнатные вращающиеся двери со скрытым механизмом / Фото Trendir

В спальне стоит отказаться от дверей ярких цветов, остановив выбор на нейтральных тонах. Дверь в комнату для отдыха лучше выбирать сплошную, поскольку стекло может стать проводником нежелательного света из других комнат.



Двери, которые выполняют функцию домашней библиотеки / Фото Trendir



Оригинальные деревянные двери для скандинавского стиля / Фото Trendir

Выбирая двери для кухни, ванной комнаты и санузла, обращайте внимание не столько на дизайн, сколько на влагостойкость материала.



Стильные стеклянные двери / Фото Trendir

Двери, изготовленные из стекла, позволяют свету лучше проникать в помещение. Такой вариант будет уместен на кухне и гостиной.



Деликатные межкомнатные двери / Фото Trendir



Двери-купе между кухней и гостиной / Фото Trendir



Двери для минималистичных помещений / Фото Trendir



Классические раздвижные двери в кухне / Фото Trendir



Комбинированные двери со стеклом различных оттенков / Фото Trendir



Изысканные двери / Фото Trendir



Двери, которые дополняют интерьер / Фото Trendir