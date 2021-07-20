Современные двери изготавливаются из различных материалов и оборудуются различными механизмами. Следовательно, поиск подходящего варианта не станет проблемой.
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Какие межкомнатные двери выбрать: материал
Обычно двери производят из древесины и производных – ДСП, ДВП, МДФ. Лучшим считается массив – цельная древесина, но при ограниченном бюджете его может заменить МДФ с разным покрытием, например, шпоном из элитных пород древесины. Такие двери будут легкими, прочными и ничем не отличаться от тяжелых дверей из цельной древесины.
Скрытые раздвижные двери из дерева / Фото Trendir
Двери из стекла – самый декоративный вариант. Для них применяют закаленное безопасное стекло, иногда – с витражами или рисунками. Такие двери расширяют пространство и делают комнату светлее. Это особенно уместно, если в помещении минимум источников естественного света.
Стеклянные раздвижные двери / Фото Trendir
Кроме этого, рынок предлагает двери из ПВХ-профиля и алюминиевого профиля. Они сохраняют красивый внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Алюминиевые двери также прочны, кроме того, они отличаются огнестойкостью и теплоизоляцией.
Какие межкомнатные двери выбрать / Фото Trendir
Двери с матовым покрытием в гостиную / Фото Trendir
Комбинированные двери изготавливают из нескольких вышеперечисленных материалов. Для дверного каркаса используют древесину, наносится пластиковое покрытие, а в основу заложено термообработанную древесину с закаленным стеклом.
Двери скрытого типа / Фото Trendir
Минималистичные двери для офиса / Trendir
Белые двери для интерьеров в стиле хай-тек / Фото Trendir
Какой вариант подходит именно вам, зависит от назначения дверей и комнат, которые они между собой соединяют.
На что ориентироваться, выбирая дизайн
Согласно традиционной схеме, цвет дверей должен соответствовать покрытию пола или мебели. Но в современных вариантах часто двери является продолжением стены. Это помогает уменьшить количество акцентных элементов в помещении.
Попробуйте объединить ниши и межкомнатные переходы одинаковыми дверями / Фото Trendir
Раздвижные двери из стекла для классического интерьера / Фото Trendir
Двери в интерьере квартиры должны органично вписываться в общую дизайн-концепцию. При этом важно не только визуальное восприятие, но и функциональное значение.
Раздвижные массивные двери / Фото Trendir
Межкомнатные вращающиеся двери со скрытым механизмом / Фото Trendir
В спальне стоит отказаться от дверей ярких цветов, остановив выбор на нейтральных тонах. Дверь в комнату для отдыха лучше выбирать сплошную, поскольку стекло может стать проводником нежелательного света из других комнат.
Двери, которые выполняют функцию домашней библиотеки / Фото Trendir
Оригинальные деревянные двери для скандинавского стиля / Фото Trendir
Выбирая двери для кухни, ванной комнаты и санузла, обращайте внимание не столько на дизайн, сколько на влагостойкость материала.
Стильные стеклянные двери / Фото Trendir
Двери, изготовленные из стекла, позволяют свету лучше проникать в помещение. Такой вариант будет уместен на кухне и гостиной.
Деликатные межкомнатные двери / Фото Trendir
Двери-купе между кухней и гостиной / Фото Trendir
Двери для минималистичных помещений / Фото Trendir
Классические раздвижные двери в кухне / Фото Trendir
Комбинированные двери со стеклом различных оттенков / Фото Trendir
Изысканные двери / Фото Trendir
Двери, которые дополняют интерьер / Фото Trendir