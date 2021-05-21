В современных интерьерах лучше скрыть все коммуникационные узлы и не перегружать дополнительным декором пространство. В своем инстаграме a.s.d.e.s.i.g.n. рассказали, который карниз выбрать, чтобы это выглядело стильно и минималистично .

К теме На чем можно сэкономить при ремонте: советы дизайнера

Если подумать о размещении карнизу еще в начале монтажных работ , то идеальным вариантом будет сделать потолочную нишу под карниз 7-10 сантиметров на один слой ткани. Потолочное крепление карниза – если все потолочные работы уже сделаны, то этот вариант будет идеальным. Хорошо увеличивает высоту потолка и окна . Можно использовать и карниз "штанга" , но в определенном стиле интерьера: скандинавском, балийском, или уже для многих знакомого прованса.

Ниша для гардин с подсветкой создаст романтическую атмосферу вечером / Фото инстаграм asdesign

Потолочное крепление часто применяют с натяжными потолками / Фото инстаграм asdesign

Сочетайте цвет штанги с другими металлическими деталями, например, ножками стола или дверными ручками / Фото инстаграм asdesign

Полезно Что нужно знать при ремонте санузла: полезные советы с примерами

Важные моменты:

Карниз лучше использовать металлический, нежели пластиковый , тогда штора будет лучше передвигаться.

Учитывайте и оставляйте расстояние между мебелью и стеной , чтобы штора в дальнейшем не мешала.

Карниз и штору делайте от стены к стене , тогда визуально комната будет выглядеть шире.

Учитывайте толщину радиатора и длину подоконника , чтобы шторы не цепляла их.

Гардина для потолочного карниза, должна быть "посажена" на ленту .

2 метра ткани на 1 метр карниза (минимум) .

Так лучше НЕ делать. Это сразу удешевляет интерьер. Помните, главное – детали! / Фото инстаграм asdesign

Ниша со шторами гармонично вписалась в интерьер / Фото инстаграм asdesign