В современных интерьерах лучше скрыть все коммуникационные узлы и не перегружать дополнительным декором пространство. В своем инстаграме a.s.d.e.s.i.g.n. рассказали, который карниз выбрать, чтобы это выглядело стильно и минималистично.
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- Если подумать о размещении карнизу еще в начале монтажных работ, то идеальным вариантом будет сделать потолочную нишу под карниз 7-10 сантиметров на один слой ткани.
- Потолочное крепление карниза – если все потолочные работы уже сделаны, то этот вариант будет идеальным. Хорошо увеличивает высоту потолка и окна.
- Можно использовать и карниз "штанга", но в определенном стиле интерьера: скандинавском, балийском, или уже для многих знакомого прованса.
Ниша для гардин с подсветкой создаст романтическую атмосферу вечером / Фото инстаграм asdesign
Потолочное крепление часто применяют с натяжными потолками / Фото инстаграм asdesign
Сочетайте цвет штанги с другими металлическими деталями, например, ножками стола или дверными ручками / Фото инстаграм asdesign
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Важные моменты:
- Карниз лучше использовать металлический, нежели пластиковый, тогда штора будет лучше передвигаться.
- Учитывайте и оставляйте расстояние между мебелью и стеной, чтобы штора в дальнейшем не мешала.
- Карниз и штору делайте от стены к стене, тогда визуально комната будет выглядеть шире.
- Учитывайте толщину радиатора и длину подоконника, чтобы шторы не цепляла их.
- Гардина для потолочного карниза, должна быть "посажена" на ленту.
- 2 метра ткани на 1 метр карниза (минимум).
Так лучше НЕ делать. Это сразу удешевляет интерьер. Помните, главное – детали! / Фото инстаграм asdesign
Ниша со шторами гармонично вписалась в интерьер / Фото инстаграм asdesign
Большое количество ткани выглядит дороже (потому что так и есть) и стильнее / Фото инстаграм asdesign