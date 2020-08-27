Облицовка комнаты или даже дома плакатами может быть одновременно дешевым и оригинальным решением. Несмотря на стереотип, что такой декор свойственен только подросткам, к этому процессу можно подойти творчески и использовать различные вариации оформления стен. Как украсить комнату плакатами – читайте в материале.

Кроме плакатов известных звезд различных музыкальных жанров, существуют также более нейтральные постеры разных размеров, сообщает Дизайн 24.

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Все, что вам нужно сделать, это выяснить, какие темы будут интересны и подойдут для вашего интерьера, выбрать цвет и размер.



Не обязательно перегружать интерьеры / Фото Homester

Как украсить комнату плакатами – идеи

Подготовка



Составьте макет стены и расставьте на нем постеры / Фото Bonava

Сначала стоит определить, какую именно комнату или стену вы планируете декорировать. Позже надо решить сколько именно плакатов вам нужно. Будет ли это много маленьких, или один большой, либо же постеры разных размеров.

Обратите внимание на цвет стен и их совместимость с будущим декором, определите на какой высоте будут висеть постеры. Наилучшим вариантом будет составить макет.

Назначение



Отличный вариант для детской комнаты / Фото Dizainexpert

Плакаты и постеры могут быть использованы как в гостиной, так и на кухне, спальне, столовой или даже прихожей.

Такой декор может выполнять лишь функцию украшения или даже быть полезным. Популярны постеры с латинским алфавитом, или табличка умножения.

Стили



Лофт – идеальный стиль для использования плакатов / Wildberries

Перед облицовкой комнаты постерами или плакатами обратите особое внимание на дизайн вашей квартиры.

Логичным будет использовать такой элемент декора в стиле эклектика, лофт, гранж, индустриальном, и даже в минимализме. В таких случаях постеры гармонично будут дополнять ваше жилище.

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Наименее совместимыми с плакатами стилями являются прованс, классический или кантри.

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