Празднование Хэллоуина с каждым годом становится все популярнее в Украине. Поэтому дизайнеры не остаются в стороне и предлагают собственные варианты неординарных и мистических изменений в интерьере.

Как подготовить свой дом к этому уютному осеннему празднику , рассказывает Дизайн 24 .

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Украсьте интерьер свечами



Свечи помогут сделать мистическую атмосферу / Фото anydaylife.com

Сегодня модно создавать из свечей псевдокамины . Для этого нужно взять как можно больше свечей и разместить их на жаростойкой поверхности – например, металлическом подносе, керамической тарелке и тому подобное.

Помните о правилах пожарной безопасности: не оставляйте свечи возле легковоспламеняющихся предметов , в частности, штор и тюля. Также никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра.

Сделайте инсталляции из подручных материалов



Привычные вещи из нестандартных материалов / Фото blog.comfy.ua

Сплетите традиционные тыквы с лозы, или склейте их из папье-маше . Процесс создания привычных символов праздника из кардинально новых материалов точно понравится детям.

Также можно изготовить мистические предметы больших размеров. Например, сделайте гигантские ядовитые грибы из гибкой проволоки и оклейте их тканью или бумагой.



Можно добавить мистичности с помощью неоновых светильников / Фото museum-design

Сделайте призраков из марли , летучих мышей из старых джинсов и паутину с рыболовной сетки.

Также можно сшить "пряничного человечка" из ненужной ткани . Вставьте внутрь проволоку – так он сможет "двигать" руками и ногами. Разрисуйте игрушку, как настоящее печенье и не забудьте сделать ему страшное выражение лица.



Такая жуткая игрушка точно понравится детям / Фото Liveinternet

Хэллоуин (по-английски – Halloween) – вечер всех святых. Праздник символизирует связь между живыми и мертвыми, существование двух миров: земного и невидимого. В Украине Хэллоуин начали праздновать с началом независимости – тогда стала происходить активная американизация культуры. Также этот день символизирует окончание теплого времени года и переход к зиме, холоду и господству темноты. В разных культурах этот день также называют Самайн или Самхейн. Наклейте на окна собственную историю



Стильно выглядит полностью черная аппликация / Фото blog.comfy.ua

Придумайте сюжет, героев и декорации . Вырежьте все это из бумаги и наклейте на окна.

Дизайнеры советуют не делать детали слишком мелкими. Используйте окно как сплошное полотно, пусть герои будут хорошо заметными на нем.

Можно сделать аппликацию разноцветной, а можно наоборот, вырезать все из бумаги одного цвета. Второй вариант будет выглядеть более стильно .

Создайте праздничный шалаш



Шалаш добавит уюта вашему дому / Фото zen.yandex

Дети любят создавать разнообразные домики и шалаши в квартире . Присоединитесь к ним и на некоторое время тоже окунитесь в детство.

Используйте все, что есть под рукой. Сделайте шалаш из покрывал, непременно положите туда гирлянду или подвесьте светильник в виде лампочек . Для удобного сиденья положите на пол подушки.



Гирлянда с лампочками придаст атмосферы любому празднику / Фото olx

Чтобы добавить еще больше праздничной атмосферы, поставьте у входа тыквенного Джека .

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Украсьте квартиру постерами





Пример постера для Хэллоуина / Фото Canva

Сегодня в интернете существует немало замечательных шаблонов, в которых можно создать постеры с праздничными картинками и произвольным текстом.

Распечатайте их на бумаге или картоне и развесьте на стенах. Такие постеры можно создавать для различных праздников – они заменят открытки и станут прекрасным напоминанием о праздновании в кругу семьи.



Стильная открытка к празднику / Фото postermywall.com

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