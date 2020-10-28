5 способов украсить квартиру на Хэллоуин: советы дизайнеров
Празднование Хэллоуина с каждым годом становится все популярнее в Украине. Поэтому дизайнеры не остаются в стороне и предлагают собственные варианты неординарных и мистических изменений в интерьере.
Как подготовить свой дом к этому уютному осеннему празднику, рассказывает Дизайн 24.
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Украсьте интерьер свечами
Свечи помогут сделать мистическую атмосферу / Фото anydaylife.com
Сегодня модно создавать из свечей псевдокамины. Для этого нужно взять как можно больше свечей и разместить их на жаростойкой поверхности – например, металлическом подносе, керамической тарелке и тому подобное.
Помните о правилах пожарной безопасности: не оставляйте свечи возле легковоспламеняющихся предметов, в частности, штор и тюля. Также никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра.
Сделайте инсталляции из подручных материалов
Привычные вещи из нестандартных материалов / Фото blog.comfy.ua
Сплетите традиционные тыквы с лозы, или склейте их из папье-маше. Процесс создания привычных символов праздника из кардинально новых материалов точно понравится детям.
Также можно изготовить мистические предметы больших размеров. Например, сделайте гигантские ядовитые грибы из гибкой проволоки и оклейте их тканью или бумагой.
Можно добавить мистичности с помощью неоновых светильников / Фото museum-design
Сделайте призраков из марли, летучих мышей из старых джинсов и паутину с рыболовной сетки.
Также можно сшить "пряничного человечка" из ненужной ткани. Вставьте внутрь проволоку – так он сможет "двигать" руками и ногами. Разрисуйте игрушку, как настоящее печенье и не забудьте сделать ему страшное выражение лица.
Такая жуткая игрушка точно понравится детям / Фото Liveinternet
Наклейте на окна собственную историю
Стильно выглядит полностью черная аппликация / Фото blog.comfy.ua
Придумайте сюжет, героев и декорации. Вырежьте все это из бумаги и наклейте на окна.
Дизайнеры советуют не делать детали слишком мелкими. Используйте окно как сплошное полотно, пусть герои будут хорошо заметными на нем.
Можно сделать аппликацию разноцветной, а можно наоборот, вырезать все из бумаги одного цвета. Второй вариант будет выглядеть более стильно.
Создайте праздничный шалаш
Шалаш добавит уюта вашему дому / Фото zen.yandex
Дети любят создавать разнообразные домики и шалаши в квартире. Присоединитесь к ним и на некоторое время тоже окунитесь в детство.
Используйте все, что есть под рукой. Сделайте шалаш из покрывал, непременно положите туда гирлянду или подвесьте светильник в виде лампочек. Для удобного сиденья положите на пол подушки.
Гирлянда с лампочками придаст атмосферы любому празднику / Фото olx
Чтобы добавить еще больше праздничной атмосферы, поставьте у входа тыквенного Джека.
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Украсьте квартиру постерами
Пример постера для Хэллоуина / Фото Canva
Сегодня в интернете существует немало замечательных шаблонов, в которых можно создать постеры с праздничными картинками и произвольным текстом.
Распечатайте их на бумаге или картоне и развесьте на стенах. Такие постеры можно создавать для различных праздников – они заменят открытки и станут прекрасным напоминанием о праздновании в кругу семьи.
Стильная открытка к празднику / Фото postermywall.com
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