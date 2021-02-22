Новое кафе-пекарня под названием "Хлебный" поражает изысканным интерьером. В помещении удалось сохранить историческую атмосферу дома в центре Киева.

В помещении есть 2 этажа и более 100 посадочных мест. Тон интерьеру задают панорамные окна, сквозь которые проникает много естественного света.

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Панорамные окна открывают вид на центр города / Фото ISTO Architecture

В помещении площадью 205 квадратных метров использовали стильные сочетания цветов. Внимание привлекают необычные полки прилавка и ретро-светильники.



Интересным элементом в интерьере стала лестница на 2-й этаж / Фото ISTO Architecture

На полках разместили различные хлебные изделия, подчеркивающие название ресторана.

Стены из необработанного кирпича контрастируют с изысканными диванами, покрытыми темно-зеленым бархатом.



Оригинальные полки над прилавком / Фото ISTO Architecture

Визитной карточкой заведения стала инсталляция на стене. Дизайнеры сделали стилизацию под указатели в метрополитене – и добавили сюда станцию "Хлебный".

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В интерьере много интересных акцентов и деталей / Фото ISTO Architecture

Это перекликается с замыслом владельцев – открыть свои пекарни на каждой станции метро.