Станция Хлебный: фото стильного интерьера нового кафе в Киеве
Новое кафе-пекарня под названием "Хлебный" поражает изысканным интерьером. В помещении удалось сохранить историческую атмосферу дома в центре Киева.
Источник:ISTO Architecture
В помещении есть 2 этажа и более 100 посадочных мест. Тон интерьеру задают панорамные окна, сквозь которые проникает много естественного света.
Необычно Взрыв цвета: нетривиальные вещи для дома от американского дизайнера
Панорамные окна открывают вид на центр города / Фото ISTO Architecture
В помещении площадью 205 квадратных метров использовали стильные сочетания цветов. Внимание привлекают необычные полки прилавка и ретро-светильники.
Интересным элементом в интерьере стала лестница на 2-й этаж / Фото ISTO Architecture
На полках разместили различные хлебные изделия, подчеркивающие название ресторана.
Стены из необработанного кирпича контрастируют с изысканными диванами, покрытыми темно-зеленым бархатом.
Оригинальные полки над прилавком / Фото ISTO Architecture
Визитной карточкой заведения стала инсталляция на стене. Дизайнеры сделали стилизацию под указатели в метрополитене – и добавили сюда станцию "Хлебный".
Вам понравится Новое и старинное: к историческому зданию добавили стильную кухню из дерева и стекла
В интерьере много интересных акцентов и деталей / Фото ISTO Architecture
Это перекликается с замыслом владельцев – открыть свои пекарни на каждой станции метро.
Больше фото кафе-пекарни Хлебный смотрите здесь:
Поделиться новостью