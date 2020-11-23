Владельцы этого заведения утверждают, что в их кафе остановилось время. Дизайн кафе возвращает гостей на сто лет назад.

О заведении с историческим интерьером рассказывает Дизайн 24.

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Здесь много роскошных часов / Фото tamtour.com.ua

Кафе с необычной атмосферой называется "Пан Заваркин и сын" . Заведение расположено в центре Винницы. Оно привлекает внимание многочисленных туристов.

Интерьер украшают оригинальные старинные предметы: керосиновые лампы, бытовые мелочи, сервизы, часы. Внимание привлекает коллекция самоваров.



Гостей переносят в атмосферу начала XX века / Фото Tripadvisor

На месте заведения еще с 1900 года существовал магазин колониальных товаров. Его открыл винницкий предприниматель Моисей Флигельтуб. Владелец магазина успешно развивал свой бизнес, однако не мог заключать крупные контракты. Партнеры не доверяли его еврейскому происхождению. Поэтому Моисей крестился и стал Матвеем Заваркиним.



Кофейня расположена в центре / Фото townpass.com.ua

Множество часов

Заведение также называют "Гостиная счастливого времени" , ведь важнейшим элементом декора является коллекция старинных часов.

Часы здесь везде: на стенах, полках и даже в туалете.



Оригинальные старинные экспонаты / Фото townpass.com.ua

Туалет-музей

В туалете можно принарядиться перед будуарным викторианским зеркалом конца XIX века . Также здесь установили старинные раковину и смеситель .

На стенах висит коллекция банкнот царской эпохи.



Старинное зеркало в туалете / Фото zavarkin.vin.ua

Гостей встречает сам Заваркин

У входа разместили бронзовую скульптуру владельца магазина колониальных товаров . Рядом с ним стоит любимец туристов – толстый бронзовый кот .

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Бывший владелец заведения Матвей Заваркин / Фото rabbit-wp

Для желающих в заведении проводят экскурсии.

Посетили музей-кафе и были рады. Идите туда ближе к "круглому" часу, чтобы послушать, как звенят куранты в разных часах. Интересные часы у входа – в них выезжает поезд. Также красивые часы с ангелами на пианино, – рассказывают пользователи сервиса Tripadvisor.



Все предметы имеют свою историю / Фото Tripadvisor

На центральной стене заведения висит картина с собственной историей. На ней изображен доходный дом, где размещено кафе, в 1902 году. Картину случайно нашли в подвале этого дома .

Адрес кафе "Пан Заваркин и сын": город Винница, улица Александра Соловьева, 3