Множество часов и туалет-музей: как выглядит старинная кофейня в Виннице – фото интерьеров
Владельцы этого заведения утверждают, что в их кафе остановилось время. Дизайн кафе возвращает гостей на сто лет назад.
О заведении с историческим интерьером рассказывает Дизайн 24.
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Здесь много роскошных часов / Фото tamtour.com.ua
Кафе с необычной атмосферой называется "Пан Заваркин и сын". Заведение расположено в центре Винницы. Оно привлекает внимание многочисленных туристов.
Интерьер украшают оригинальные старинные предметы: керосиновые лампы, бытовые мелочи, сервизы, часы. Внимание привлекает коллекция самоваров.
Гостей переносят в атмосферу начала XX века / Фото Tripadvisor
Кофейня расположена в центре / Фото townpass.com.ua
Множество часов
Заведение также называют "Гостиная счастливого времени", ведь важнейшим элементом декора является коллекция старинных часов.
Часы здесь везде: на стенах, полках и даже в туалете.
Оригинальные старинные экспонаты / Фото townpass.com.ua
Туалет-музей
В туалете можно принарядиться перед будуарным викторианским зеркалом конца XIX века. Также здесь установили старинные раковину и смеситель.
На стенах висит коллекция банкнот царской эпохи.
Старинное зеркало в туалете / Фото zavarkin.vin.ua
Гостей встречает сам Заваркин
У входа разместили бронзовую скульптуру владельца магазина колониальных товаров. Рядом с ним стоит любимец туристов – толстый бронзовый кот.
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Бывший владелец заведения Матвей Заваркин / Фото rabbit-wp
Для желающих в заведении проводят экскурсии.
Посетили музей-кафе и были рады. Идите туда ближе к "круглому" часу, чтобы послушать, как звенят куранты в разных часах. Интересные часы у входа – в них выезжает поезд. Также красивые часы с ангелами на пианино, – рассказывают пользователи сервиса Tripadvisor.
Все предметы имеют свою историю / Фото Tripadvisor
На центральной стене заведения висит картина с собственной историей. На ней изображен доходный дом, где размещено кафе, в 1902 году. Картину случайно нашли в подвале этого дома.
Как найти кафе "Пан Заваркин и сын" на карте:
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