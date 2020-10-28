Известный журнал о дизайне Achdaily обратил внимание на харьковскую кофейню. Уже не в первый раз украинские заведения попадают на страницы этого престижного издания.

Автором проекта стала студия Ponomarenko Bureau , сообщает Achdaily .

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Заведение не кажется темным из-за яркого неонового освещения / Фото Achdaily

Площадь заведения под названием Chernyi Coffee Bar составляет 100 квадратных метров . Интерьер сделан в стиле total black с некоторыми яркими цветными акцентами.



Снаружи бар тоже отделали черным цветом / Фото Achdaily

Заведение расположено на первом этаже жилого дома в центре Харькова .



Из ярких цветов здесь только обшивка стульев и некоторые элементы на баре / Фото Achdaily

Для реализации задуманного хозяева заведения демонтировали все перегородки в помещении и расширили окна до пола . Вызов авторам проекта бросили две колонны в центре, которые разделили пространство на небольшие зоны .

Но дизайнеры не растерялись – эти зоны стали основой концепции. Каждая из них выполняет свою функцию в помещении. "Темное пространство и ячейки, которые светятся" – таким был замысел.



Глянцевые поверхности отражают свет / Фото Achdaily

Стены отделали черным кварцевым песком . Этот материал поглощает свет и звук и создает таинственный уют.

В противоположность ему добавили гладкие и скользкие поверхности, тоже черного цвета. Так в интерьере происходит постоянная динамическая смена текстуры .



Интерьер похож на сцену из фильма / Фото Achdaily

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Агрессивные текстуры уравновесили нержавеющей сталью . Она используется в профессиональном оборудовании для приготовления кофе и коктейлей. Ее также добавили в мебель, стены и подвесной потолок .



В дизайне использовали живые растения / Фото Achdaily

Стальные элементы на потолке создают эффект левитации в пространстве , а также скрывают вентиляционные трубы.

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