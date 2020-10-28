Кафе в Харькове стало всемирно известным: о нем написал популярный журнал – фото интерьеров
Известный журнал о дизайне Achdaily обратил внимание на харьковскую кофейню. Уже не в первый раз украинские заведения попадают на страницы этого престижного издания.
Автором проекта стала студия Ponomarenko Bureau, сообщает Achdaily.
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Заведение не кажется темным из-за яркого неонового освещения / Фото Achdaily
Площадь заведения под названием Chernyi Coffee Bar составляет 100 квадратных метров. Интерьер сделан в стиле total black с некоторыми яркими цветными акцентами.
Снаружи бар тоже отделали черным цветом / Фото Achdaily
Заведение расположено на первом этаже жилого дома в центре Харькова.
Из ярких цветов здесь только обшивка стульев и некоторые элементы на баре / Фото Achdaily
Для реализации задуманного хозяева заведения демонтировали все перегородки в помещении и расширили окна до пола. Вызов авторам проекта бросили две колонны в центре, которые разделили пространство на небольшие зоны.
Но дизайнеры не растерялись – эти зоны стали основой концепции. Каждая из них выполняет свою функцию в помещении. "Темное пространство и ячейки, которые светятся" – таким был замысел.
Глянцевые поверхности отражают свет / Фото Achdaily
Стены отделали черным кварцевым песком. Этот материал поглощает свет и звук и создает таинственный уют.
В противоположность ему добавили гладкие и скользкие поверхности, тоже черного цвета. Так в интерьере происходит постоянная динамическая смена текстуры.
Интерьер похож на сцену из фильма / Фото Achdaily
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Агрессивные текстуры уравновесили нержавеющей сталью. Она используется в профессиональном оборудовании для приготовления кофе и коктейлей. Ее также добавили в мебель, стены и подвесной потолок.
В дизайне использовали живые растения / Фото Achdaily
Стальные элементы на потолке создают эффект левитации в пространстве, а также скрывают вентиляционные трубы.
Больше фото Chernyi Coffee Bar смотрите здесь:
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