Международный день архитектуры принято отмечать в первый понедельник октября, именно такая дата назначена Международным союзом архитекторов. Этот союз возник в далеком 1946 году, когда после Второй мировой войны немало зданий и даже целых городов было разрушено. Архитекторам понадобилось не одно десятилетие, чтобы суметь возродить истерзанное величие и построить новые невероятные сооружения.

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Впервые этот праздник отметили в 1985 году, однако даже после этого, казалось бы, недалекого времени, облик городов и мегаполисов чрезвычайно изменился. Небоскребы стали лицом современной архитектуры, они по-своему ретранслируют величие и могущество современных способов строительства и проектирования. Ниже – только одни из многих красивых и инновационных зданий мира.

Бурдж- Халифа

Небоскреб Бурдж-Халифа расположен в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и является самым высоким зданием в мире с высотой 828 метров. Его строительство началось в 2004 году и закончилось в 2010 году. В здании расположены шикарные апартаменты и две обзорные точки.

Впечатляющая сооружение / Фото Elledecor

Empire State Building

Один из самых известных небоскребов в мире, расположенный на Пятой авеню в Манхэттене, в центре Нью-Йорка. Его строительство началось в 1931 году и продолжалось до 1971 года. Небоскреб выделяется своим дизайном в стиле арт-деко и впечатляющим стальным каркасом.

Это величественное сооружение является иконой города / Фото Elledecor

Chrysler Building

Это здание также находится в Нью-Йорке и было спроектировано бруклинским архитектором Уильямом ван Аленом. Небоскреб в стиле арт-деко построен в 1930 году си имеет высоту 319 метров.

Невероятное величие / Фото Elledecor

Шанхайская башня

Шанхайская башня расположена в финансовой зоне Пудун в городе Шахнай, в Китае. Здание имеет высоту 632 метра и 128 этажей, что делает ее самым высоким зданием в стране. Строительство башни началось в 2008 году с применением устойчивых методов уменьшения потребления энергии и воздействия на окружающую среду.

Строительство небоскреба завершили в 2014 году / Фото Elledecor

Башни Петронас

Башни-близнецы расположены в Куала-Лумпуре, Малайзия. Они были построены в 1998 году архитектором Сезаром Пелли. Эти башни имеют высоту 452 метра и 88 этажей. Они окутаны впечатляющим стальным и стеклянным фасадом. Их объединяет мост между 41 и 42 этажами.

Невероятный символ города / Фото Elledecor

Crystal Skybridge

Здание Crystal Skybridge – самый высокий горизонтальный небоскреб на планете и расположен в центре города Чунцин в Китае. Это 300-метровая конструкция, которая опирается на четыре другие впечатляющие башни высотой 250 метров. Проект был разработан архитектором Моше Сафди и открыт в 2020 году.

Помпезное сооружение / Фото Elledecor

Банк Африки

Будущее здание Банка Африки строится в городе Рабат, Марокко. Его открытие запланировано на середину 2022 года. Новая башня станет самым высоким небоскребом в Африке высотой 250 метров, в котором разместятся роскошный отель и обсерватория.

Башню разработал испанский архитектор Рафаэль де ла Хоз / Фото Elledecor

Международный финансовый центр Пинан

Здание финансового центра Ping An расположена в городе Шэньчжэнь, Китай. Это небоскреб высотой 599 метров и 115 этажами. Проект построен американской архитектурной студией Kohn Pedersen Fox и был построен в 2017 году. На данный момент это четвертое по высоте здание в мире и второе по высоте здание в Китае.

Замечательный проект / Фото Elledecor