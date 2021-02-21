Проект под названием Quarter Glass House был создан лондонской студией Proctor & Shaw. Старый дом реконструировали и добавили к нему оригинальную надстройку.

Первоначально это было эдвардианское поместье в парке Уимблон. Благодаря архитекторам оно превратилось в стильное и современное жилье.

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Оттенки медного цвета дополняют деревянные элементы / Фото Dezeen

Надстройка имеет углообразную форму. В потолке сделали отверстия, пропускающие в дом естественный свет. Конструкцию изготовили из дерева, которое выполняет еще и эстетическую функцию. Треугольный деревянный щит делает помещение стильным и четко разделяет его на зоны.



В потолке сделали отверстия для естественного света / Фото Dezeen

Стеклянная стена открывает вид на внутренний двор. В этом помещении из дерева и стекла разместили кухню с выходом в сад. В интерьере использовали приглушенные медные оттенки, а также цветовую гамму белого.



Отсюда можно выйти во внутренний дворик / Фото Dezeen

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Надстройку сконструировали закрытой для посторонних глаз. Из соседних домов не видно, что происходит внутри.



В интерьере объединили оттенки белого, дерева и меди / Фото Dezeen