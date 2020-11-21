На руинах старой крепости: фото интерьера йогуртерии в Ивано-Франковске
Это заведение покоряет посетителей своим невероятным видом из окна и замечательными десертами.
Про заведение под названием Milk&Pink рассказывает Mayertrade.
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Стеклянные стены позволяют смотреть на руины крепости / Фото Faqindecor
Интерьер заведения создал архитектор Михаил Саморез. Внимание гостей привлекает фрагмент оборонительной стены, оставшийся от старой крепости.
Атмосфера в заведении кажется очень уютной / Фото Faqindecor
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В интерьере преобладает белый цвет. Здесь много стекла: гости наслаждаются панорамным видом на древние руины.
Интерьер белого цвета / Фото Mayertrade
На стенах сделали отделку из декоративного камня песочного цвета. Она перекликается с кирпичной кладкой старой крепости.
Диваны и кресла в заведении – мятно-голубого цвета. У одной из стен сделали мягкую зону. Здесь расположен длинный диван. Стена за этой зоной выполняет роль декоративной подсветки.
Как найти йогуртерию Milk&Pink на карте:
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