Это заведение покоряет посетителей своим невероятным видом из окна и замечательными десертами.

Про заведение под названием Milk&Pink рассказывает Mayertrade .

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Стеклянные стены позволяют смотреть на руины крепости / Фото Faqindecor

Интерьер заведения создал архитектор Михаил Саморез . Внимание гостей привлекает фрагмент оборонительной стены , оставшийся от старой крепости.



Атмосфера в заведении кажется очень уютной / Фото Faqindecor

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В интерьере преобладает белый цвет. Здесь много стекла: гости наслаждаются панорамным видом на древние руины.



Интерьер белого цвета / Фото Mayertrade

На стенах сделали отделку из декоративного камня песочного цвета. Она перекликается с кирпичной кладкой старой крепости.

Диваны и кресла в заведении – мятно-голубого цвета. У одной из стен сделали мягкую зону. Здесь расположен длинный диван. Стена за этой зоной выполняет роль декоративной подсветки.

Адрес йогуртерии Milk&Pink: город Ивано-Франковск, Крепостной переулок, 1

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