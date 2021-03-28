Жестокость дизайнеров: на этих лестницах невозможно не упасть – курьезные фото
Если вы думаете, что все дизайнеры – действительно профессионалы, только посмотрите на эти фото. Все эти лестницы сделаны очень негуманным способом. Но, если по ним не ходить, они вызывают улыбку.
Источник:Boredpanda
Все мы время от времени делаем ошибки, и дизайнеры – не исключение. Только посмотрите, какие лестницы им удалось сделать.
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Игривая лестница
Этот шахматный порядок так и приглашает упасть / Фото Boredpanda
Лестница для детей
Это негуманное изобретение расположено в школе / Фото Boredpanda
Невидимая лестница
Кажется, что ее вообще нет, а она есть / Фото Boredpanda
Жестокая лестница
Эти таблички выглядят как издевательство / Фото Boredpanda
Неожиданная лестница
Наступает внезапно / Фото Boredpanda
Волнистая лестница
Идти можно, но осторожно / Фото Boredpanda
Непонятная лестница
С ней произошло нечто неожиданное / Фото Boredpanda
Лестница Шредингера
Ведет одновременно вниз и вверх / Фото Boredpanda
Гостеприимная лестница
Мы тоже ее не видим, потому берегитесь / Фото Boredpanda
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Скрытая лестница
Эту лестницу видят только избранные / Фото Boredpanda
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