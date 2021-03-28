Если вы думаете, что все дизайнеры – действительно профессионалы, только посмотрите на эти фото. Все эти лестницы сделаны очень негуманным способом. Но, если по ним не ходить, они вызывают улыбку.

Все мы время от времени делаем ошибки, и дизайнеры – не исключение. Только посмотрите, какие лестницы им удалось сделать.

Поражает Ходит сам: как выглядит оригинальный стол, который может гулять

Игривая лестница



Этот шахматный порядок так и приглашает упасть / Фото Boredpanda

Лестница для детей



Это негуманное изобретение расположено в школе / Фото Boredpanda

Невидимая лестница



Кажется, что ее вообще нет, а она есть / Фото Boredpanda

Жестокая лестница



Эти таблички выглядят как издевательство / Фото Boredpanda

Неожиданная лестница



Наступает внезапно / Фото Boredpanda

Волнистая лестница



Идти можно, но осторожно / Фото Boredpanda

Непонятная лестница



С ней произошло нечто неожиданное / Фото Boredpanda

Лестница Шредингера



Ведет одновременно вниз и вверх / Фото Boredpanda

Гостеприимная лестница



Мы тоже ее не видим, потому берегитесь / Фото Boredpanda

Оригинально Идеальный белый: как выглядит монохромный интерьер в квартире-студии

Скрытая лестница