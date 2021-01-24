Дизайнеры сделали оригинальные предметы интерьера. Но эти вещи не только красивы, но и коварны: владельцы никогда не смогут вытереть с них пыль и грязь.

Все любят чистоту в доме и пытаются регулярно убирать грязь и пыль. Журнал Boredpanda публикует подборку вещей, которые вам никогда не удастся помыть.

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Мойка из аметиста



Этот благородный камень на мойке выглядит красиво, но представьте, сколько там остатков от зубной пасты / Фото Boredpanda

Облака в комнате



Великолепный дизайн, в котором собралась вся пыль в доме / Фото Boredpanda

Стильные бокалы



Эта посуда, пожалуй, одноразовая, так как вымыть ее невозможно / Фото Boredpanda

Мягкое сиденье



Дизайнер, который это придумал, видимо, не очень понимает назначение унитаза / Фото Boredpanda

Батарея для нагрева пищи



Тщательно сохраняет остатки вчерашнего ланча / Фото Boredpanda

Красивый поручень



Только представьте, как сложно его вытереть от пыли / Фото Boredpanda

Опасная ванная



Здесь не только сложно убирать, но и нужно ходить в горных ботинках / Фото Boredpanda

Постель из книг



Надеемся, у владельца нет аллергии на пыль / Фото Boredpanda

Много глазок



Жуткая миска, которая заставит вас страдать во время мытья / Фото Boredpanda

Камин королевского размера



Это чудо совсем не радует тех, кто наводит порядок в комнате / Фото Boredpanda