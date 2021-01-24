Эти вещи невозможно помыть: подборка необычного и смешного дизайна
Дизайнеры сделали оригинальные предметы интерьера. Но эти вещи не только красивы, но и коварны: владельцы никогда не смогут вытереть с них пыль и грязь.
Все любят чистоту в доме и пытаются регулярно убирать грязь и пыль. Журнал Boredpanda публикует подборку вещей, которые вам никогда не удастся помыть.
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Мойка из аметиста
Этот благородный камень на мойке выглядит красиво, но представьте, сколько там остатков от зубной пасты / Фото Boredpanda
Облака в комнате
Великолепный дизайн, в котором собралась вся пыль в доме / Фото Boredpanda
Стильные бокалы
Эта посуда, пожалуй, одноразовая, так как вымыть ее невозможно / Фото Boredpanda
Мягкое сиденье
Дизайнер, который это придумал, видимо, не очень понимает назначение унитаза / Фото Boredpanda
Батарея для нагрева пищи
Тщательно сохраняет остатки вчерашнего ланча / Фото Boredpanda
Красивый поручень
Только представьте, как сложно его вытереть от пыли / Фото Boredpanda
Опасная ванная
Здесь не только сложно убирать, но и нужно ходить в горных ботинках / Фото Boredpanda
Постель из книг
Надеемся, у владельца нет аллергии на пыль / Фото Boredpanda
Много глазок
Жуткая миска, которая заставит вас страдать во время мытья / Фото Boredpanda
Камин королевского размера
Это чудо совсем не радует тех, кто наводит порядок в комнате / Фото Boredpanda
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