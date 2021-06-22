Энергосберегающий и стильный: что особенного в канадском доме на воде

Плавучий дом является современным сочетанием западной и восточной культуры. Сад с бассейном создает впечатление, что мраморный фундамент установлен на воде. А стеклянные элементы подчеркивают легкость конструкции.

Несмотря на визуальный минимализм, в доме использованы каменные плиты, подвесные лестницы из стали и дерева, опорные конструкции изготовлены из металла, а центральным элементом стали бетон и стекло. Кроме этого, в проекте есть много мрамора, а для камина архитекторы выбрали оникс.

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Устойчивое развитие



Ландшафт создает впечатление, что дом держится на воде / Фото Amazing Architecture



Для строительства использовалось большое количество уникальных материалов / Фото Amazing Architecture



В доме сочетаются восточные и западные архитектурные традиции / Фото Amazing Architecture

Дизайн дома объединяет базовые стратегии энергосберегающего строительства:

Установлена ​​система раздвижных дверей, которая позволяет открывать дом для вентиляции и пассивного охлаждения в теплое время года.

Деревянные экраны, расположенные на восточном и южном фасадах обеспечивают лучшее проникновение солнечных лучей зимой и обеспечивают тень в летние месяцы.

Вертикальные бетонные перегородки тоже учитывают угол солнечных лучей летом.

Бетонная стена западного фасада помогает стабилизировать температуру в помещении.

Полностью автоматизированная система умного дома позволяет точно контролировать свет, системы отопления и охлаждения.

Деревянные рамы



Дерево стало основой дома / Фото Amazing Architecture



Деревянные элементы использованы как в экстерьере, так и в интерьере / Фото Amazing Architecture

Деревянные рамы были спроектировано специально для этого проекта. Западный каркас высотой более 9 метров, южный и восточный – 6 метров.

Специальный бетон



В оформлении были использованы восточные мотивы / Фото Amazing Architecture



Бетонная смесь разрабатывалась специально для проекта / Фото Amazing Architecture

Для возведения плавучего дома использовалась абсолютно уникальная бетонная смесь, разработанная специально для этого проекта.



В интерьере доминируют мраморные детали / Фото Amazing Architecture



Главной изюминкой дома стал камин / Фото Amazing Architecture