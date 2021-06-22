Несмотря на визуальный минимализм, в доме использованы каменные плиты, подвесные лестницы из стали и дерева, опорные конструкции изготовлены из металла, а центральным элементом стали бетон и стекло. Кроме этого, в проекте есть много мрамора, а для камина архитекторы выбрали оникс.
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Устойчивое развитие
Ландшафт создает впечатление, что дом держится на воде / Фото Amazing Architecture
Для строительства использовалось большое количество уникальных материалов / Фото Amazing Architecture
В доме сочетаются восточные и западные архитектурные традиции / Фото Amazing Architecture
Дизайн дома объединяет базовые стратегии энергосберегающего строительства:
- Установлена система раздвижных дверей, которая позволяет открывать дом для вентиляции и пассивного охлаждения в теплое время года.
- Деревянные экраны, расположенные на восточном и южном фасадах обеспечивают лучшее проникновение солнечных лучей зимой и обеспечивают тень в летние месяцы.
- Вертикальные бетонные перегородки тоже учитывают угол солнечных лучей летом.
- Бетонная стена западного фасада помогает стабилизировать температуру в помещении.
- Полностью автоматизированная система умного дома позволяет точно контролировать свет, системы отопления и охлаждения.
Деревянные рамы
Дерево стало основой дома / Фото Amazing Architecture
Деревянные элементы использованы как в экстерьере, так и в интерьере / Фото Amazing Architecture
Деревянные рамы были спроектировано специально для этого проекта. Западный каркас высотой более 9 метров, южный и восточный – 6 метров.
Специальный бетон
В оформлении были использованы восточные мотивы / Фото Amazing Architecture
Бетонная смесь разрабатывалась специально для проекта / Фото Amazing Architecture
Для возведения плавучего дома использовалась абсолютно уникальная бетонная смесь, разработанная специально для этого проекта.
В интерьере доминируют мраморные детали / Фото Amazing Architecture
Главной изюминкой дома стал камин / Фото Amazing Architecture