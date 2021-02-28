В Киеве с 26 февраля проходит главное событие в сфере дизайна, мебели и предметов интерьера.

Речь идет о Международном мебельном форуме. Ежегодно KIFF собирает лидеров отраслей из Украины и других стран. На выставке представлены все сегменты: предметы декора и интерьера, текстиль, керамика, мебель, а также электрические камины.

KIFF 2020 проходит по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15, в Международном выставочном центре.

Официальный представитель электрокаминов Dimplex в Украине уже не первый год участвует в мебельном форуме KIFF. 2020 год не стал исключением.

На стенде представлены как новинки, так и популярные модели электрокаминов. Особый интерес и даже удивление вызвал электрокамин Dimplex Cassette 1000, а популярность этой модели растет с каждым годом.

Поскольку этот камин идеально вписывается в интерьер, а в его проекте предусматривался биокамин. Но в отличие от биокамина, Cassette 1000 полностью пожаробезопасен и не требует топлива. Визуализация огня создается в нем благодаря водяному пару, а возможность подключения к водопроводу решает вопрос с постоянным контролем наличия воды в баке.

Также был презентован конкурс для дизайнеров и архитекторов "ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ с электрокамином DIMPLEX".

Главный приз, который ждет победителя конкурса – поездка в Европу весной 2021 года. Для участия в конкурсе нужно просто пройти онлайн регистрацию и отправить свои проекты с электрическим камином Dimplex.

Пройти регистрацию и узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке.

С огромным ассортиментом электрокаминов вы сможете ознакомиться в наших шоурумах или на фирменных сайтах Dimplex-kaminy.com.ua, Royal-Flame.com.ua. Посмотреть и протестировать можно в шоуруме по адресу ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить подробную консультацию можно по телефону (050) 5001737 или (097) 5001737. Узнай первым о новинках продукции Dimplex – подпишись на страницу instagram.