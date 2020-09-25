Электрокамины в интерьере – тренд последних нескольких лет. Это полезный и стильный девайс, который без труда используется как в квартирах, так и в домах.

Как разместить электрокамин в небольшом помещении, эксклюзивно 24 каналу рассказала дизайнер интерьера Alexandra Crystal.

Интересно Настенные камины: компания Royal представила наиболее ожидаемую линейку 2020

Электрокамины – моя отдельная любовь. А люблю я их за то, что в маленьких помещениях можно создать с помощью них особый уют и тепло, – рассказала Александра.

Она также перечислила преимущества электрокаминов:

хорошо обогревает помещение

можно сделать как мобильным, так и встроенным

пожаробезопасность

простота установки

демократичная цена и минимум потребляемой энергии

натуральная имитация горения.

Alexandra Crystal / Фото Instagram

"Я часто использую в своих проектах электрокамины, так как в городских квартирах зачастую невозможно установить обычный камин. Покажу вам, насколько это практично и красиво!" – добавила Alexandra Crystal.

В этом проекте использован электрокамин минимального размера. Это еще одно преимущество электрокаминов – они бывают разных размеров (от малых до великих). На этой стене электрокамин и вертикальная стена из бревен хорошо сыграли декоративную роль и также добавили функциональности пространству. Это очень хороший метод, если вам надоел привычный настенный декор.

Читайте Камины в загородных домах: как правильно обустроить

Также хорошо смотрится электрокамин, встроенный в стену, он – как бы неотъемлемая часть композиции, продолжение зоны ТВ. Такой прием можно использовать в любом уголке квартиры.

Электрокамин в гостиной придает особую атмосферу. Это место, где собирается вся семья по вечерам с горячей кружечкой чая посидеть у домашнего очага, поэтому если хочется сделать теплую, уютную атмосферу, смело можно использовать электрокамин.

В спальной комнате электрокамин может создать более романтическую обстановку и расслабляющий эффект. Языки пламени и аромат дымки помогут отдохнуть после тяжелого дня. Не стоит забывать, что такое удовольствие не займет много места.

Также хорошим решением является электрокамин, установленный в лоджии. Это место в последствии можно использовать как зону отдыха, а также для чтения книг или работы.

Двухсторонний камин можно использовать как границу между разными функциональными зонами. Также у него бывает разная окантовка, что позволит подобрать модель под любой интерьер.

Как дизайнер интерьера с опытом, я могу смело рекомендовать электрокамины для маленьких помещений в том числе. Это не только практично, но и стильно! – резюмировала Alexandra Crystal.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке