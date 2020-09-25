Популярность электрокаминов, как предмета декора растет с каждым годом, а вместе со спросом растет и предложение.

Ранее электрокамин, как продукт был представлен только одним премиум производителем – ирландской компанией Dimplex, а с ростом популярности электрокаминов появился спрос и на бюджетные модели. Сейчас на рынке электрокаминов представлен ряд бюджетных марок каминов. Первое место по цене и качеству среди них по праву занимают электрокамины ТМ Royal Flame. Широкий модельный ряд и диапазон цен поможет решить вопрос выбора электрокамина под любой дизайн и бюджет.

Обновленная линейка классических электрокаминов серии Goodfire



На фото электрокамин Royal Goodfire 26 LED, (ШхВхГ) мм: 702x510x225 подробнее о камине можно узнать на сайте royal-flame.com.ua.

Благодаря огромной популярности многофункциональной модели Royal Goodfire 26 LED и Royal Goodfire EF33, в третьем квартале 2020 года серия Goodfire пополнилась еще 4 типоразмерами. На сегодня серия классических каминов Goodfire состоит из шести моделей, что дает возможность подобрать модель под разные размеры ниши, от небольшой ширины 616 мм до рекордной 989 мм.



На фото электрокамин Royal Goodfire 36 LED, (ШхВхГ) мм: 989x664x225 подробнее о камине можно узнать на сайте royal-flame.com.ua

Все электрокамины серии Goodfire имеют одинаковый функционал и дизайн муляжа дров. Отличие в моделях только в размерах и форме топки. Все камины Goodfire имеют встроенный тепловентилятор с возможностью выбора мощности обогрева 0,75 и 1,5 кВт. Обогрев и визуализация пламени могут работать как параллельно, так и отдельно друг от друга. Визуализация пламени создается на базе экономичных LED технологий и потребления при ее работе всего лишь 30 Вт, что важно при постоянном росте стоимости за электроэнергию.

Цвет подсветки дров можно выбрать по своему усмотрению из трех возможных вариантов, также есть функция регулировки яркости пламени, которая насчитывает 5 режимов. Все камины Goodfire имеют звуковой эффект горения дров, эта функция по желанию может быть отключена с пульта. Камины Royal отличаются высоким качеством при доступной цене, поэтому производитель уверен в качестве своего продукта и дает 36 месяцев гарантийного обслуживания.

Ознакомиться подробнее с электрокаминами серии Goodfire можно на фирменном сайте Royal-flame.com.ua.

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35. Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, про электрокамины Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.