Электрокамины с 2D визуализацией пламени являются одними из самых популярных и продаваемых. Это связанно с доступной ценой (по отношению к другим технологиям визуализации), а также с простотой монтажа и использования. Данную технологию разработала компания Dimplex и зарегистрировала ее под названием Optiflame (оптифлейм).

Линейка Optiflame насчитывает десятки моделей: от настенных широких до напольных в классическом дизайне. Серия Symphony – самая популярная серия классических электрокаминов с эффектом пламени 2D. Доступная цена, широкий функционал, качественные муляжи дров и визуализация пламени – именно так можно охарактеризовать данные камины.

Электрокамины Symphony XHD



На фото электрокамин Dimplex Symphony XHD 23, подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Symphony XHD – новинка 2020 года. Эти камины по праву занимают первое место среди моделей серии Symphony. Данные модели имеют улучшенный функционал и аутентичный дизайн муляжей дров, которые по своей форме похожи на дрова премиум 2D камина Dimplex Revillusion.

Видеообзор серии Dimplex Symphony XHD

В линейку XHD входит 3 модели, которые отличаются размерами.



На фото электрокамин Dimplex Symphony XHD 23 (В*Ш*Г – 584 x 520 x 191), подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua



На фото электрокамин Dimplex Symphony XHD 26 (В*Ш*Г – 660 x 479 x 191), подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua



На фото электрокамин Dimplex Symphony XHD 28 (В*Ш*Г – 695 x 597 x 191), подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Отличительной особенностью Symphony XHD является визуализация пламени. Благодаря многолетнему опыту компании Dimplex, она стала еще более яркой и насыщенной, появилась возможность выбора цвета подсветки пламени. Скорость и яркость пламени можно настраивать самостоятельно с пульта или панели управления на камине. В муляж дров встроены светодиоды, за счет этого доступна функция тления дров, которую можно включать отдельно от пламени.

Кроме этого, камин имеет встроенный тепловентилятор с функцией контроля температуры в помещении – можно выставить комфортную для себя температуру и камин будет ее постоянно поддерживать. Данная функция будет очень кстати тем, кто планирует обогревать жилье камином, ведь она позволяет экономить электроэнергию. Потребление при визуализации пламени будет всего 0,018 кВт/час, то есть что бы камин израсходовал 1 кВт электроэнергии, нужно более 55 часов непрерывной работы. Мощность тепловентилятора – 1,5 кВт, работать на обогрев камин может как отдельно, так и параллельно с визуализацией. Приятным обновлением, которое коснулось Symphony XHD, стало сенсорное управление на корпусе камина.

Электрокамин Symphony 2608-Led (DF2608-INT)

Следующая по популярности модель линейки Symphony – электрокамин Symphony 2608-Led (DF2608-INT).



На фото электрокамин Dimplex Symphony 2608 Led, подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Данная модель настолько завоевала интерес покупателей, что выпускается уже много лет в одном дизайне. Обновление коснулись только функционала и технологии визуализации пламени. В отличие от предшественника (электрокамина Symphony 2608 без маркировки Led), для визуализации пламени в электрокамине используются экономичные LED технологии, поэтому потребление энергии у него всего 0,019 кВт/час. Отличительная особенность данной модели среди серии Symphony – декоративная кирпичная кладка на задней стенке камина.



На фото электрокамин Dimplex Symphony 2608 Led, подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Электрокамин Symphony 2608 Led имеет встроенный тепловентилятор с возможностью поддержки заданной температуры, функцию тления дров (встроенные светодиоды в муляж дров), регулировку яркости пламени и верхнюю подсветку, которую по желанию можно отключить.

Электрокамин Symphony 2624-INT

Электрокамин Symphony 2624-INT по функционалу, размеру и дизайну схож с моделью Symphony 2608 Led. Отличием данной модели является то, что задняя стенка камина идет без декоративной кирпичной кладки.



На фото электрокамин Dimplex Symphony 2624 Led, подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

Электрокамин Symphony 3020-INT

Электрокамин Symphony 3020-INT является самым габаритным камином среди моделей Symphony. Этот камин, практически, имеет такой же функционал и дизайн, что и модель Symphony 2608-Led, однако у него есть одна особенность. Кирпичная кладка нанесена не на заднюю стенку камина, а на внутреннюю сторону переднего стекла.



На фото электрокамин Dimplex Symphony 3020 Led, подробнее о камине можно узнать на сайте dimplex-kaminy.com.ua

В нерабочем режиме ее не видно, но, когда камин включен, декоративная кладка отражается на задней стенке. Кроме этого, также отражается муляж дров, что делает топку камина более объёмной, а языки пламени, которые проецируются на заднюю стенку камина, находятся будто среди дров.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу: г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. Подробная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37.