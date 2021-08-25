Элегантный интерьер в естественных тонах: как выглядит квартира в элитном жилом комплексе Киева

Особенность этого интерьера – сочетание форм, текстур и света. Необычные комбинации делают его выразительным, но при этом минималистически легким. Продуманная игра света и тени словно театр наполняет интерьер настроением и эмоциями.

Дизайн-проект этой квартиры был создан профессионалами украинской интерьерной лаборатории TABOORET, которой руководит Катерина Чурина. В квартире проживает молодая семья.

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Гостиную, кухню и прихожую объединили в одну общую зону. В то время как коридор обычно стараются спрятать, в этой квартире на нем сделан акцент. В отделке использованы только натуральные материалы. Стены оформлены керамикой, штукатуркой и шпонированными стеновыми панелями.

Благодаря продуманной планировке коридор выглядит шире и просторнее / Фото TABOORET

Световое окно на стене скрывает за собой гардеробную. Оно подсвечивается изнутри и наполняет помещение мягким светом.

Главный декоративный элемент интерьера – зеленая стена, которая хорошо просматривается из гостиной и столовой. Такой "кусочек джунглей" в интерьере выглядит очень естественно и гармонично в сочетании с большим количеством дерева.

Двери скрытого монтажа изготовлены из тех же настенных панелей и практически незаметны / Фото TABOORET

Лаконичная кухня в светло-серых тонах не притягивает к себе лишнего внимания и кажется легкой и практически невесомой. Она была спроектирована специально для этого проекта.

Вся бытовая техника спрятана от глаз в высоких шкафах, которые тоже облицованы деревянными панелями. Они являются продолжением стен коридора и гостиной.

Необычная текстура стола придает интерьеру выразительности / Фото TABOORET

Спальня выполнена в спокойных серых тонах. Оригинальным решением стала стеклянная стена, которая ведет в ванную комнату. Для комфорта ее можно закрыть занавесками.

Прозрачная стена в ванную комнату напоминает окно и визуально расширяет пространство спальни / Фото TABOORET

Детская, как чистый лист, выполнена в светло-серых оттенках. Это позволит детям наполнять свое пространство личными предпочтениями, которые будут часто меняться. В комнате продуманы двухэтажная кровать, уютные зоны для игр и много места для хранения детских вещей и игрушек.

Вместительный шкаф со множеством полок для вещей не перегружает пространство / TABOORET

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Уютная ниша в детской стала альтернативой "домику на дереве" / Фото TABOORET

По тону оформления ванная комната перекликается с общим пространством. Разнообразие интерьеру придает хорошо продуманное освещение и деревянный пол необычного оттенка.

Ниши под умывальником, зеркало и периметр потолка оборудованы мягкой подсветкой / TABOORET

Вся корпусная мебель для этой квартиры изготовлена родственным ателье мебели Supreta основанным Катериной Чуриной по индивидуальному проекту студии TABOORET.