В Испании реализовали особый дизайнерский проект: дом, где оптимизм и благополучие царят с устойчивостью. Сложившаяся подборка – это фантазия одним из лучших дизайнеров Испании о том, если бы мог выглядеть идеальный веселый дом их мечты.

Интересно Как правильно выставить температурный режим кондиционера для идеальной атмосферы

Гостиная

В гостиной наблюдается элегантный, веселый и оптимистичный дизайн. Особое внимание уделяется текстурным материалам. На стенах дизайнер Пепе Лила создал две кирпичные фрески, которые обрамляют рабочие и жилые зоны. Потолок увенчана ступенчатыми профилями, которые подчеркиваются скрытыми светодиодными лентами.

Дизайн комнаты окружен мягкими изгибами / Фото ELLEDecor

Ванная комната

Дизайнер Марта де Рика создала комнату, которая имеет стиль современной комнаты, которая модернизирована цветами. Декоративные панели на стенах, потолке, шкафах и тумбах создают эффект, напоминающий классический стиль. Центральным акцентом этой ванной комнаты есть потолок, на котором размещено полотно.

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашей дома. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте, заполнив соответствующую форму.

Комната имеет стильную театральную нотку / Фото ELLEDecor

Кухня

Белая кухня создана дизайнером Инес Бенавидес, она также окружена декоративными панелями. Они размещены таким образом, что образуют прямоугольники с закругленными углами. Белый камень с золотистыми и серыми прожилками служит для защиты от воды и приготовления пищи. Вытяжка, полностью интегрированная в кухонную мебель, также покрыта белым камнем.

Стильное пространство / Фото ELLEDecor

Спальня

Геометрия и гармония всегда присутствуют в проектах дизайнера интерьеров Диего Родригеса. В спальне Диего покров стены керамогранитом, сочетая глянец и матовое покрытие. На одной из стен он создал из этого же материала черный прямоугольник, который добавляет динамичности и скрывает телевизор. Кровать обрамляют несколько деревянных реек, которые поднимаются по стене и пересекают потолок.

Изысканный и смелый дизайн / Фото ELLEDecor