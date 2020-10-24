Сегодня многие задумываются об экологии. В частности, всех тревожит тема переработки отходов. Дизайнеры и художники со всего мира пытаются привлечь внимание к проблеме.

Автором проекта стал афинский дизайнер Саввас Лаз , сообщает Djournal .

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Стулья напоминают кубики "Лего" / Фото Djournal

Необычную мебель Саввас разработал с целью привлечь внимание к экологическим проблемам . Так он стремится повысить осведомленность своих земляков об отходах.



Мебель сделали насыщенных цветов / Фото Djournal

Стулья необычной формы сделали из пенополистирола – материала, из которого изготавливают упаковку.



Без объяснения сложно разобраться, что перед вами / Фото Djournal

Пенополистирол – легкий ячеистый материал, который образуется в результате вспенивания полистирола. В быту для определения пенополистирола часто используют слово пенопласт.



Формы стульев весьма причудливые / Фото Djournal

Дизайнер переработал цельные блоки пенопласта, которые использовали как дополнительную защиту в коробках для бытовой техники. Автор создал что-то кардинально новое и представил это широкой общественности.

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В коллекции есть и стол / Фото Djournal

Коллекция необычной мебели Савваса Лаза называется Trashformers .



С разных сторон стулья выглядят неодинаково / Фото Djournal

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