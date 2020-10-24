Экостулья из пенопласта: греческий дизайнер сделал причудливую мебель – фото
Сегодня многие задумываются об экологии. В частности, всех тревожит тема переработки отходов. Дизайнеры и художники со всего мира пытаются привлечь внимание к проблеме.
Автором проекта стал афинский дизайнер Саввас Лаз, сообщает Djournal.
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Стулья напоминают кубики "Лего" / Фото Djournal
Необычную мебель Саввас разработал с целью привлечь внимание к экологическим проблемам. Так он стремится повысить осведомленность своих земляков об отходах.
Мебель сделали насыщенных цветов / Фото Djournal
Стулья необычной формы сделали из пенополистирола – материала, из которого изготавливают упаковку.
Без объяснения сложно разобраться, что перед вами / Фото Djournal
Формы стульев весьма причудливые / Фото Djournal
Дизайнер переработал цельные блоки пенопласта, которые использовали как дополнительную защиту в коробках для бытовой техники. Автор создал что-то кардинально новое и представил это широкой общественности.
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В коллекции есть и стол / Фото Djournal
Коллекция необычной мебели Савваса Лаза называется Trashformers.
С разных сторон стулья выглядят неодинаково / Фото Djournal
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