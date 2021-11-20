Экопотребление: как выглядит невероятная башня, размывающая границы между природой и зданиями

Известная фирма по архитектурному дизайну MAD Architects, базирующаяся в Пекине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Риме, недавно представила новый грандиозный проект. Это впечатляющая шестнадцатиэтажная башня, расположенная в Денвере.

Проект получил название One River North. У постройки будет невероятная особенность – на фасаде будет вырезана восточная природная тропа, которая будто будет рассекать здание.

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В здании отведено более тысячи квадратных метров для открытых пространств, водных объектов и троп, напоминающих богатый рельеф Колорадо.

Невероятное величие / Фото archdaily

Проект направлен на размывание границы между зданиями и природной средой. В дополнение к уникальному сочетанию архитектуры и ландшафта, башня предлагает 187 апартаментов, террасу на крыше с бассейном, спа и садом, а также роскошные торговые площади на первом этаже.

Природа объединяет / Фото archdaily

One River North является образцом того, как мы должны жить, принося природу в наши дома и создавая настоящий растительный опыт в сочетании с современными комфортами и удобствами,

– отметил Кевин Ратнер, соучредитель The Max Collaborative, заказавшей проект компании.

Прекрасное здание / Фото archdaily

Стеклянный фасад сооружения украшен жалюзями, которые регулируют солнечный свет и смягчают его визуальное присутствие, формируя спокойный отдых или уютное рабочее пространство.

Волшебный дизайн / Фото archdaily

Ожидается, что проект будет завершен до конца 2023 года.