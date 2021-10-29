Экономные лайфхаки: как обновить интерьер в доме без больших затрат
Источник:24 канал
У дизайнеров интерьера есть несколько простых и недорогих способов, которые помогут оживить интерьер дома или квартиры. Больших затрат не нужно – только вдохновение и желание.
Покупка новой мебели или проведение масштабного ремонта требует больших затрат, которые не всегда позволяет бюджет. Однако есть несколько дизайнерских уловок, которые придадут вашему дому новый и улучшенный вид.
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Небольшие изменения в домt могут оказать большое влияние на общее настроение и комфорт жителей. Дизайнеры вскрыли простые способы освежить интерьер без ремонта.
Текстиль
С наступлением прохладной погоды все чаще хочется остаться дома и посмотреть фильм или почитать книгу. Для изменения атмосферы в доме есть простой и действенный способ – замените шторы. Можно выбрать более крепкий материал с осенним или зимним орнаментом.
Новое яркое постельное белье может творить чудеса с вашим личным пространством. Также стоит купить новые диванные подушки интересной формы, чтобы создать правильное настроение.
Цветы
Пространство дома стоит наполнить интересными осенними композициями или купить вазоны, которые смогут радовать вас очень долго.
Плед
Трудно вообразить уютный вечер дома без мягкого пледа, чашки чая и книги. Это значит, что самое время выбрать плед своей мечты и обновить коллекцию чая.
Запах
Достаточно изменить аромат в помещении – и оно будет восприниматься совсем по-другому. Следует поэкспериментировать с ароматами и разной парфюмерией для дома. Экономный вариант, который можно легко приобрести – ароматические свечи. Помимо приятного запаха они также создают особое настроение.
Обновите посуду
Сколько времени прошло с тех пор как вы инвестировали в новый набор посуды? Если ваши кастрюли, сковородки и тарелки выглядят неаккуратно, то у вас есть идеальный повод купить себе новые. Выбирайте набор без химикатов, который также будет приятным для глаз.