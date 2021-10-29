Покупка новой мебели или проведение масштабного ремонта требует больших затрат, которые не всегда позволяет бюджет. Однако есть несколько дизайнерских уловок, которые придадут вашему дому новый и улучшенный вид.

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Небольшие изменения в домt могут оказать большое влияние на общее настроение и комфорт жителей. Дизайнеры вскрыли простые способы освежить интерьер без ремонта.

Текстиль

С наступлением прохладной погоды все чаще хочется остаться дома и посмотреть фильм или почитать книгу. Для изменения атмосферы в доме есть простой и действенный способ – замените шторы. Можно выбрать более крепкий материал с осенним или зимним орнаментом.

Новое яркое постельное белье может творить чудеса с вашим личным пространством. Также стоит купить новые диванные подушки интересной формы, чтобы создать правильное настроение.

Создание правильной атмосферы / Фото unsplash

Цветы

Пространство дома стоит наполнить интересными осенними композициями или купить вазоны, которые смогут радовать вас очень долго.

Плед

Трудно вообразить уютный вечер дома без мягкого пледа, чашки чая и книги. Это значит, что самое время выбрать плед своей мечты и обновить коллекцию чая.

Уютный дом / Фото pexels

Запах

Достаточно изменить аромат в помещении – и оно будет восприниматься совсем по-другому. Следует поэкспериментировать с ароматами и разной парфюмерией для дома. Экономный вариант, который можно легко приобрести – ароматические свечи. Помимо приятного запаха они также создают особое настроение.

Приятный запах дома – то, о чем стоит позаботиться / Фото pexels

Обновите посуду

Сколько времени прошло с тех пор как вы инвестировали в новый набор посуды? Если ваши кастрюли, сковородки и тарелки выглядят неаккуратно, то у вас есть идеальный повод купить себе новые. Выбирайте набор без химикатов, который также будет приятным для глаз.

Новая посуда – всегда хорошая идея / Фото pexels