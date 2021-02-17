Этот дом создавали таким, чтобы он не наносил вреда ни природе, ни здоровью жителей. В интерьере все продумано до мельчайших деталей.

Проект назвали House of Gray. Основными акцентами в интерьере стали натуральные цвета и природные материалы.

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Шалфейно-зеленый цвет в интерьере / Фото Dezeen

Этот дом расположен в Лондоне. Все материалы здесь были выбраны для сохранения здоровья жителей и улучшения экологии планеты.

Здесь есть деревянная мебель, матрас из биоразлагаемого латекса и даже стены в ванной комнате, поглощающие углерод.



В доме много натурального дерева / Фото Dezeen

В интерьере использовали палитру природных цветов и мягкие текстуры. Гостиную покрасили в шалфейно-зеленый цвет, а стены кое-где отделали глиняной штукатуркой.



Диван необычной формы в гостиной дополняет интерьер / Фото Dezeen

В спальне разместили мебель из ебонизованого дуба и почерневшего ясеня. Здесь есть кровать с прикроватными тумбами, шкаф для одежды, туалетный столик. Гардероб сделали из кедрового дерева. Этот материал является естественным пестицидом, который способен отпугивать моль. А дуб и ясень регулируют влажность воздуха в помещении.

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Спальня в оттенках зеленого / Фото Dezeen

Для стен в спальне использовали натуральную известковую краску, которая изготовлена на основе глины, камня, мела. К ней добавили природные пигменты: например, охру.



Ванная из смеси песка, глины и минералов / Фото Dezeen

Важными деталями стали ванна и раковина. Они состоят из натурального песка, необожженной глины, пигментов и минералов.