Кто из нас не мечтал жить за городом в гармонии с природой. Для того, или реализовать такую ​​мечту, необязательно иметь много денег. Рассказываем, как украинец создает экологический дом самостоятельно.

Источник: 24 канал

Основатель проекта "Моя украинская мечта" начал строить саманный дом еще 6 лет назад. Однако сначала парень по имени Марк не имел конкретной цели или плана. Активно достраивать жилье он начал весной 2020 года.

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Окна причудливой формы делают дом не похожим на другие / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream

В течение сезона для строительства владелец и волонтеры вымесили ногами 230 порций самана.

Одна порция – это 1500 шагов, примерно один километр, значит, мешая ногами саман, я прошел около 230 километров и сжег 30 000 калорий, – рассказывает владелец.



Так выглядит саманный дом внутри / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream

Саман – это традиционный строительный материал из глины, сена или соломы и воды. Большинство старых зданий в украинских селах строили преимущественно из самана.



В таких домах жили наши предки / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream

Хозяин говорит, что дом мечты еще далек от завершения, но коридор, спальня и кухня уже почти готовы.



Внутри дома все выглядит очень аутентично / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream

Оригинальный дизайн удалось создать с помощью окон. Их в доме очень много и все они разной формы.

Дом расположен в Закарпатье, недалеко от города Перечин.



Дом строят по старинной технологии / Фото instagram.com/my_ukrainian_dream

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Хозяин эко-хаты имеет собственный украиноязычный Youtube-канал, где рассказывает об устойчивом образе жизни.